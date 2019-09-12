《思前想後－郭思治》港股現屬急跌後反彈，非重展中期升浪

《思前想後》港股自踏進９月份，技術上已開始進入急跌後之反彈趨勢中，直到目前一刻止

計，本月大市之形態暫仍屬先低而後高，恆指自３日之低位２５４９８點開始之回升，至１１日

下午初高位２７１５９點止計，在短短７個交易日，累積之升幅已達１６６１點，以幅度計當不

算少，惟一個月之高低位是不該同時出現於７個交易日之內，故只要恆指不會再回試２５４９８

點，理論上在本月餘下之交易日，大市仍會候機往上尋月內新高，但需指出，此潮自９月３日低

位２５４９８點開始之回升，技術上只屬急跌後之反彈而已，絕非中期反彈或新中期升浪之重展

，因目前困擾大市之外憂及內患仍未消除，故任何再冒高追入之短炒行動，技術上均需承擔一定

回吐風險。



＊待回補裂口２７０４３╱４９５＊



移動線方面之表現已見喘定，經過周來之一輪急升，由於恆指已成功重越１０天線（約

２６２８１點）及２０天線（約２６１０１點），即大市如再作進一步之推升，目標該直指

５０天線（約２７０３２點），甚至１００天線（約２７６５４點）。經過周來之回升後，大市

已完全回補８月５日所遺留下之大型下降裂口，惟８月２日所遺留下之大型下降裂口則仍懸空待

補，此下降裂口是介乎２７４９５點至２７０４３點，闊４５２點，由於目前５０天線及１００

天線剛好正位於此下降裂口之中，即大市必需先重越此兩組平均移動線，方有機會上補此下降裂

口。



＊７大藍籌股佔恆指比重約５０％＊



近期大市似炒股不炒市，但恆指如欲作進一步之推升，當需靠主要恆指成分股去推動，包括

為騰訊（００７００）佔恆指比重１０﹒３％，友邦（０１２９９）佔９﹒９３％，匯控

（００００５）佔９﹒１１％，建行（００９３９）佔８﹒０５％，工行（０１３９８）佔

４﹒６９％，中行（０３９６８）佔３﹒０９％，平保（０２３１８）佔４﹒９％，單是此７隻

重磅藍籌在恆指內之成分比重已佔達５０﹒０７％，故短期後市能否作進一步之推升，當需視乎

上述７隻藍籌之表現。



＊卓爾智聯輕注一博上１﹒１７元＊



卓爾智聯（０２０９８）為中國領先的大型消費品批發市場開發商及營運商，集團亦向線上

及線下市場的客戶提供供應鏈管理，貿易，電商，金融，倉儲以及物流等服務，集團近年積極轉

型，除出售非核心業務外，亦大力拓展線上交易平台，目前已擁有知名跨境電商（蘭亭集勢），

農產品電商深圳（中農綱），化工及塑膠原材料交易平台（卓鋼鏈），海鮮交易平台（海上鮮）

，全球大宗交易平台ＣＩＣ等多個Ｂ２Ｂ交易服務平台，交易規模突破６０００億元人民幣，集

團未來將集中資源整合各平台及業務。

股份方面，月來走勢一直處整固之中，反覆於０﹒９３元至１﹒１７元之間，現且先看

０﹒９３元之支持如何，如出現跌穿，不妨候機先略作中線部署，目前交投較稀疏，故如欲輕注

一博，宜先設止蝕在０﹒８５元，初步目標在１﹒１７元。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

