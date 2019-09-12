【國務會議】出台高血壓糖尿病門診用藥報銷政策，減輕數億人負擔

《經濟通通訊社１２日專訊》國務院總理李克強昨日（１１日）主持召開國務院常務會議，

會上決定出台城鄉居民醫保高血壓糖尿病門診用藥報銷政策，以及部署深入推進醫養結合發展，

更好滿足老年人健康和養老需求。

會議決定，對參加城鄉居民基本醫保的３億多高血壓、糖尿病患者，將其在國家基本醫保用

藥目錄範圍內的門診用藥統一納入醫保支付，報銷比例提高至５０％以上。有條件的地方可不設

起付線，封頂線由各地自行設定。對已納入門診慢特病保障範圍的患者，繼續執行現有政策，確

保待遇水平不降低。推動國產降壓、降糖藥降價提質。加快推進集中招標採購，擴大採購範圍，

降低購藥成本，推行長處方制度，多措並舉減輕患者負擔。



＊發展醫養保險，增加老年人可選擇保險品種＊



會議還確定了深入推進醫養結合發展的措施。一是簡化審批，養老機構舉辦二級及以下醫療

機構的，設置審批與執業登記「兩證合一」。醫療機構利用現有資源提供養老服務的，其建設、

消防等條件，可依據醫療機構已具備的資質直接備案。二是通過完善價格機制、取消不合理審批

、實行「一窗辦理」等，鼓勵社會力量舉辦醫養結合機構。三是鼓勵養老機構與醫療、康復、護

理等機構合作，支持上門服務，大規模培養養老護理等人才。四是落實對醫養結合機構的稅費、

用地等優惠政策，符合基本醫保範圍的醫療服務費用由基本醫保基金支付，鼓勵有條件的地方按

規定增加納入基本醫保支付範圍的醫療康復項目。五是發展醫養保險，增加老年人可選擇的商業

保險品種，加快推進長期護理保險試點。（ａｃ）

