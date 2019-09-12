【數據解讀】華泰：８月Ｍ２增速回升反映信貸穩健支撐

《經濟通通訊社１２日專訊》華泰證券首席宏觀分析員李超表示，８月末，廣義貨幣Ｍ２餘

額同比增長８﹒２％，較前值回升０﹒１個百分點，反映信貸穩健有所支撐；狹義貨幣Ｍ１餘額

同比增長３﹒４％，較前值回升０﹒３個百分點。

他指出，經濟回落壓力加大及ＣＰＩ上行加大了貨幣政策決策難度，認為人行仍將預調微調

，核心保證Ｍ２、社融增速與名義ＧＤＰ基本匹配及結構性支持民營小微企業融資需求，後續貨

幣政策取向仍需密切跟蹤經濟增長及物價走勢。（ａｃ）

