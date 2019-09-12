【華為動向】華為與創業慧康就雙方產品完成兼容性相互認證測試

《經濟通通訊社１２日專訊》報道指，創業慧康（深：３００４５１）基於雲模式的全新一

代平台型ＨＩＳ系統在ＴａｉＳｈａｎ服務器上相互兼容、運行良好，且整體系統運行穩定。目

前，華為軟硬件已全面支持創業慧康產品，產品涵蓋基於鯤鵬處理器的ＴａｉＳｈａｎ服務器和

Ｇａｕｓｓ數據庫等。

另外，創業慧康產品已在麒麟操作系統、達夢數據庫、東方通中間件等多個國產軟件上完成

了全面測試，且性能優異，能夠有力地支持客戶實現系統國產化的目標。（ｃａ）

