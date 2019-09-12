《經濟通通訊社１２日專訊》報道指，創業慧康（深：３００４５１）基於雲模式的全新一
代平台型ＨＩＳ系統在ＴａｉＳｈａｎ服務器上相互兼容、運行良好，且整體系統運行穩定。目
前，華為軟硬件已全面支持創業慧康產品，產品涵蓋基於鯤鵬處理器的ＴａｉＳｈａｎ服務器和
Ｇａｕｓｓ數據庫等。
另外，創業慧康產品已在麒麟操作系統、達夢數據庫、東方通中間件等多個國產軟件上完成
了全面測試，且性能優異，能夠有力地支持客戶實現系統國產化的目標。（ｃａ）
12/09/2019 14:45
【華為動向】華為與創業慧康就雙方產品完成兼容性相互認證測試
《經濟通通訊社１２日專訊》報道指，創業慧康（深：３００４５１）基於雲模式的全新一
代平台型ＨＩＳ系統在ＴａｉＳｈａｎ服務器上相互兼容、運行良好，且整體系統運行穩定。目
前，華為軟硬件已全面支持創業慧康產品，產品涵蓋基於鯤鵬處理器的ＴａｉＳｈａｎ服務器和
Ｇａｕｓｓ數據庫等。
另外，創業慧康產品已在麒麟操作系統、達夢數據庫、東方通中間件等多個國產軟件上完成
了全面測試，且性能優異，能夠有力地支持客戶實現系統國產化的目標。（ｃａ）
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