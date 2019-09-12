【數據解讀】交銀國際：８月新增社融預期，地產信貸監管料續影響

《經濟通通訊社１２日專訊》交銀國際研究就中國信貸情況發表研究報告指，銀行承兌匯票

復甦，８月份新增社融超預期：８月份新增社融達到１﹒９８萬億元人民幣（下同），同比增長

２％，比市場預期高。新增人民幣貸款基本符合預期，而銀行承兌匯票經歷７月份的大跌

後恢復，增加了１５７億元。委託貸款繼續下降，但降幅較７月收窄，信託貸款下降６５８億元

，與７月相似。報告預期對房地產相關信貸的監管可能繼續影響未來幾個月的信託貸款增長。



＊存量社融增速可能趨穩＊



８月存量社融同比上升１０﹒６％，低於７月份的１０﹒７％，並連續第二個月減速。由於

地方政府專項債發行的扶持政策，以及其可能帶來的貸款需求增長，預計存量社融增速會趨於穩

定。而８月份新增人民幣貸款１﹒２１萬億元，同比下降５％但環比增長１４％，符合市場預期

。不計票據和非銀金融機構的貸款同比增長１７％，環比增長５３％，佔貸款總額的８８％，表

明８月份實體經濟貸款需求環比增強。８月份中長期貸款總體穩定，短期貸款環比回升。月內短

期企業貸款下降３６０億元，新增短期居民貸款２０００億元。

短期企業需求仍弱但環比略有回升：８月份企業貸款佔新增貸款總額的５４％，主要由中長

期貸款推動。貼現票據佔總新增貸款２０％。８月份短期企業貸款繼續走低，但降速比上月大幅

減慢。銀行承兌匯票的回升也顯示８月的短期企業貸款需求回暖。居民貸款佔總新增貸款５４％

，受益於中長期貸款（主要是按揭），佔總新增貸款３８％。８月份短期居民貸款回升，佔總額

１７％。（ｃａ）

