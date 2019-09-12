【數據解讀】國泰君安：８月Ｍ２略好於預期，料年內流動性偏鬆



《經濟通通訊社１２日專訊》國泰君安香港發表最新報告表示，８月Ｍ２同比增８﹒２％略

好於預期，環比上升０﹒１個百分點。整體上，Ｍ２同比增速與７月份相比略增長，顯示流動性

環境偏寬鬆。在流動性預期維持偏寬鬆的背景下，預計２０１９年Ｍ２同比增速將達８﹒６％左

右。

人民幣新增貸方面，８月新增人民幣貸款同比下降５﹒５％，環比上升１４﹒２％，中長期

人民幣貸款同比升１２﹒６％，環比升９％。該機構認為，８月新增人民幣貸款略好於預期，其

中中長期人民幣貸款的增長顯示實體經濟的融資需求一定程度上好轉。８月，新增對實體經濟的

人民幣貸款佔新增社會融資的比重達６５﹒７％。



＊穩健盈利增速及資產質量推升中資銀行估值＊



報告指出，在美聯儲降息以及中美貿易關係惡化的背景下，為了穩定經濟增長、支持小微企

業和民營企業融資、控制經濟風險，預計２０１９年餘下時間人民銀行將會維持偏寬鬆的貨幣政

策，並且中國的流動性將維持偏寬鬆。

國泰君安預計，中資銀行今年預期穩健的盈利增速以及資產質量將推升其估值。維持銀行業

「跑贏大市」投資評級。首選股為招商銀行（０３９６８），予「買入」評級及目標價

４７﹒２５港元。（ｗｌ）



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