【華為動向】華為擬在中國發債吸３０億元人幣，披露多項財務資料

《經濟通通訊社１２日專訊》據《上海證券報》從債券市場從業人員處獲得一份華為公司發

行中期票據的募集說明書顯示，華為擬註冊中期票據規模為２００億元（人民幣．下同），本期

擬發行約３０億元，期限為３年，募集資金將用於補充公司本部及下屬子公司營運資金。

報道引述消息指，華為此次擬發行的中期票據昨日（１１日）申請註冊，尚未進入審批階段

，但估計由於是優質債券，利率會較低。

在此期中期票據發行前，華為共發行了六期海外債券。其中尚未到期的四期美元債券合計金

額為４５億美元。

今次是華為首次在中國市場發行債券，投資者終於可以通過華為披露的內容，窺探公司財務

狀況的真面目。



＊華為有息債務共９６４億元，未動用千億授信＊



據報這份募集說明書內容多達１３７頁，披露了華為包括財務信息在內的諸多細節內容。在

利潤率方面，華為近三年的毛利率從４０﹒１３％逐年降至３８﹒８４％，但淨利潤率均呈逐年

上升趨勢，從７﹒１５％升至８﹒３％。

截至今年６月底，公司有息債務合計為９６４﹒３１億元，其中長期借款４３５﹒１１億元

；公司銀行理財和結構性存款餘額為５５５億元，貨幣市場基金餘額為１４３﹒９億元，債券投

資餘額為１１﹒２４億元，合計７１０﹒１４億元；公司及下屬子公司獲得金融機構約

２０８０億元的授信額度，未使用額度約１１０２億元。

募集說明書又顯示，華為近三年的研發費用分別達到７６３﹒７５億元、８９６﹒６６億元

和１０１４﹒７５億元，逐年增加的原因主要在於公司持續加大５Ｇ、雲、人工智能及智能終端

等面向未來的研發投入。華為又在文件中公布了２個擬建項目，分別是投資１０９﹒８５億元的

上海青浦研發項目和投資１８億元的武漢海思工廠項目。（ｅｙ）

