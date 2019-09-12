  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/09/2019 08:49

【華為動向】華為擬在中國發債吸３０億元人幣，披露多項財務資料

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據《上海證券報》從債券市場從業人員處獲得一份華為公司發
行中期票據的募集說明書顯示，華為擬註冊中期票據規模為２００億元（人民幣．下同），本期
擬發行約３０億元，期限為３年，募集資金將用於補充公司本部及下屬子公司營運資金。
　　報道引述消息指，華為此次擬發行的中期票據昨日（１１日）申請註冊，尚未進入審批階段
，但估計由於是優質債券，利率會較低。
　　在此期中期票據發行前，華為共發行了六期海外債券。其中尚未到期的四期美元債券合計金
額為４５億美元。
　　今次是華為首次在中國市場發行債券，投資者終於可以通過華為披露的內容，窺探公司財務
狀況的真面目。

＊華為有息債務共９６４億元，未動用千億授信＊

　　據報這份募集說明書內容多達１３７頁，披露了華為包括財務信息在內的諸多細節內容。在
利潤率方面，華為近三年的毛利率從４０﹒１３％逐年降至３８﹒８４％，但淨利潤率均呈逐年
上升趨勢，從７﹒１５％升至８﹒３％。
　　截至今年６月底，公司有息債務合計為９６４﹒３１億元，其中長期借款４３５﹒１１億元
；公司銀行理財和結構性存款餘額為５５５億元，貨幣市場基金餘額為１４３﹒９億元，債券投
資餘額為１１﹒２４億元，合計７１０﹒１４億元；公司及下屬子公司獲得金融機構約
２０８０億元的授信額度，未使用額度約１１０２億元。
　　募集說明書又顯示，華為近三年的研發費用分別達到７６３﹒７５億元、８９６﹒６６億元
和１０１４﹒７５億元，逐年增加的原因主要在於公司持續加大５Ｇ、雲、人工智能及智能終端
等面向未來的研發投入。華為又在文件中公布了２個擬建項目，分別是投資１０９﹒８５億元的
上海青浦研發項目和投資１８億元的武漢海思工廠項目。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態12/09/2019
特朗普突炒博爾頓 厭倦鷹派好鬥
生財有道11/09/2019
【世紀合併】李小加：倫港聯姻使香港在全球金融體系中重新定位
生財有道11/09/2019
【世紀合併】港交所提出與倫交所合併 作價2868億溢價兩成
生財有道11/09/2019
月餅「流金」經濟學
生財有道11/09/2019
《開市Good Morning》朱紅：手機孖寶持貨者宜減持
FOCUS11/09/2019
【FOCUS】QFII額度撤限 或顯北京亟需資本流入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金