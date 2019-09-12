《經濟通通訊社１２日專訊》國務院關稅稅則委員會昨日（１１日）公布第一批對美加徵關
稅商品第一次排除清單，惟清單中並不包含大豆、豬肉等市場關注的農產品。作為農產品消費大
國，中國近期不斷尋求美國以外的合作夥伴。據《新華社》英文版報道，阿根廷和中國昨日簽署
了一項協議，為阿根廷豆粕出口到中國市場鋪平了道路。
阿根廷農業部表示，阿根廷預計在２０２０年初向中國出口約５００萬噸豆粕。中國是阿根
廷第二大貿易夥伴，也是阿根廷最大的農產品出口市場。（ｗｌ）
12/09/2019 11:51
【貿易開戰】中阿簽協議，阿根挺料明年向中國出口約５百萬噸豆粕
《經濟通通訊社１２日專訊》國務院關稅稅則委員會昨日（１１日）公布第一批對美加徵關
稅商品第一次排除清單，惟清單中並不包含大豆、豬肉等市場關注的農產品。作為農產品消費大
國，中國近期不斷尋求美國以外的合作夥伴。據《新華社》英文版報道，阿根廷和中國昨日簽署
了一項協議，為阿根廷豆粕出口到中國市場鋪平了道路。
阿根廷農業部表示，阿根廷預計在２０２０年初向中國出口約５００萬噸豆粕。中國是阿根
廷第二大貿易夥伴，也是阿根廷最大的農產品出口市場。（ｗｌ）
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