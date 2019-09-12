《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普當地時間１１日晚７時１７分（北京時間１２
日上午７時１７分）發文宣布，將對２５００億美元中國輸美商品上調關稅時間從１０月１日推
遲到１０月１５日。此前一天，中方公布第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單，以盡量減少
經貿摩擦對在華企業的影響。
《央廣國際》最新發表銳評表示，在本輪磋商舉行的前夕，雙方各自採取措施，互釋善意，
表達誠意，用實際行動相向而行，為推動磋商取得實質性進展創造了一個有利條件，符合國際社
會期待，值得肯定。（ｗｌ）
12/09/2019 13:32
【貿易開戰】央廣國際銳評：用誠意和行動為磋商創造有利條件
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普當地時間１１日晚７時１７分（北京時間１２
日上午７時１７分）發文宣布，將對２５００億美元中國輸美商品上調關稅時間從１０月１日推
遲到１０月１５日。此前一天，中方公布第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單，以盡量減少
經貿摩擦對在華企業的影響。
《央廣國際》最新發表銳評表示，在本輪磋商舉行的前夕，雙方各自採取措施，互釋善意，
表達誠意，用實際行動相向而行，為推動磋商取得實質性進展創造了一個有利條件，符合國際社
會期待，值得肯定。（ｗｌ）
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