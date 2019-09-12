【人行降準】瑞銀：料今年再降準５０基點，明年降準１００基點

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行將自下周一（１６日）起下調金融機構存款準備金率
５０個基點。瑞銀證券中國股票策略團隊發表報告指，預計今年內人行將再降準５０個基點，並
於明年降準共１００個基點。
不過瑞銀補充，若本月２０日的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價較上月明顯下降，將提振
投資者情緒，但在國慶假期後，市場或將重新分析政策放鬆帶來的影響，並關注中美貿易談判重
啟所帶來的不確定性。（ｅｙ）
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