【數據解讀】招商銀行：貨幣政策大幅放鬆的迫切性比市場預期要低

《經濟通通訊社１２日專訊》人行周三（１１日）公布，８月社會融資規模增量為１﹒９８

萬億元（人民幣．下同），遠高於市場預期的１﹒５５萬億元，比上年同期多３７６億元，未貼

現票據增長由負轉正，此外當月企業債和地方專項債淨融資規模較高。

招商銀行研究院資本市場研究所所長劉東亮認為，８月社融和信貸數據比預期稍好一些，整

體上延續了之前的平穩走勢，分細項看，居民中長期貸款保持穩定，企業中長期貸款有所上升，

為五個月以來新高。表外融資中，非標融資繼續下降，企業債券融資有所提高，地方債發行仍保

持相當強度。考慮到明年的地方債額度將提前下發，估計餘下幾個月的社融增量會有一定保證。

８月社融無論從總量還是結構來看，比７月宏觀數據體現出的經濟形勢要好。經濟下行的壓

力至少沒有新的邊際上的惡化，相信貨幣政策進一步大幅放鬆的迫切性可能比市場預期的要低。



＊國海證券：９月ＭＬＦ應該暫時不會降＊



國海證券固收分析師胡聶風指，８月數據整體還不錯，社融超預期較好的原因一塊支撐是企

業貸款，另一塊是未貼現票據融資，其中企業貸款中的中長期貸款表現也比較好，不過結合票據

融資利率較低看，實體經濟需求沒有起來，此次社融增加較多可能更多表現為央行行政力量所推

動，其改善料定應該是暫時的，政策預期看９月ＭＬＦ應該暫時不會降，但是ＬＰＲ應該會逐步

引導下行。（ｃａ）

