【ＦＯＣＵＳ】「羅茱之戀」一語成讖？港所世紀大刁非免費午餐

【ＦＯＣＵＳ】港交所（００３８８）周三（１１日）收市後突拋與倫交所（ＬＳＥ）的「

世紀聯姻」方案，「聘禮」高達２９６億英鎊（約２８６７億港元），消息旋即全球刷屏。ＣＥ

Ｏ加加以「ａ ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｒｏｍｅｏ ａｎｄ Ｊｕｌｉｅｔ

ｓｔｏｒｙ」作比，令人驚覺此會否一語成讖，畢竟「羅密歐與茱麗葉之戀」的結局人盡皆知！

自２０００年起，無論德意志交易所、納斯達克交易所，還是瑞典ＯＭ

Ｇｒｕｐｐｅｎ、洲際交易所（ＩＣＥ）等，對ＬＳＥ的擬併購計劃無不鎩羽而歸；港交所今次

能否打破「詛咒」尚未可知，惟投資者欣賞其「連接全球」雄心之餘，不宜忘記「天下沒有免費

午餐」的市井智慧。



＊締「日不落交易所」障礙重重＊



今次港交所擬與倫交所共同締造橫跨亞歐、交易時間長達１８小時的「日不落交易所」計劃

，據悉早在去年９月即已開始醞釀。而今年２月揭盅的《戰略規劃２０１９－２０２１》，其中

提及三大戰略之一的「連接全球」，亦早已埋下「世紀聯姻」方案伏筆。

不過，此一被倫交所稱為「不請自來的、初步的、高附加條件的」方案，擺在檯面之上的最

顯見障礙，當屬收購條件之一包括，倫交所須終止收購資訊供應及分析機構

Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ。鑒於倫交所早在７月即已提出上述１４５億美元的收購計劃，且其有

４０％的收入本就來自訊息服務，港交所的提議幾乎可謂「橫刀奪愛」。

至於檯面之下，最大的風險即是政治隱憂。儘管加加強調港交所「不是中國公司，甚至不只

是香港的公司」，但仍難改變港府持股近６％、且獲股東選任的董事在任何時候均不得超過６人

（其餘包括主席、ＣＥＯ均須由港府委任）的事實。

對英國而言，倫交所不單是倫敦金融城的三大支柱之一（另兩大為英倫銀行、

Ｌｌｏｙｄ’ｓ ｏｆ Ｌｏｎｄｏｎ），其清算部門ＬＣＨ更是關鍵的市場管道，勢引發英國

政府及歐盟的密切關注，更有甚者，美國海外投資委員會（ＣＦＩＵＳ）也可能加入攪局。



＊ＬＭＥ往績可鑑，股價暫插水＊



即使併購最終成事，於可預見的將來對港交所有何正面效應，目前仍難定論；畢竟倫交所今

年股價漲逾七成，而港交所報價再較其周二（１０日）收盤價溢價２２﹒９％，估值相當於

２０１９財年４２倍的市盈率，遠高於２２倍的歷史平均值。

而從港交所２０１２年６月以１３﹒８８億英鎊收購倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）的往績看，

不單在內地設ＬＭＥ倉庫大計未見突破，ＬＭＥ去年度ＥＢＩＴＤＡ更按年跌１０％，今年上半

年ＬＭＥ的收費交易金屬合約日均成交量亦按年跌６％，拖累交易費按年縮水７％。

另一方面，港交所股東是否願意接受每股盈利因併購而大幅攤薄風險也充滿未知之數，此從

其股價周四（１２日）早市最多跌逾４％即可見一斑；此外，中證監易會滿較早時撰文稱將加快

推進內地資本市場高水平對外開放，對港交所而言，可謂有機亦有危。

如本欄早前所指，港交所的「中國資金－全球相關資產」「全球資金－中國相關資產」雙門

戶實依賴「一國兩制」優勢。金融奇才加加打救香港「國際金融中心」地位，能否畢其功於一役

？還看天時、地利、人和。

