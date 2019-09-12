《缸邊嫺談－黃惠嫺》李寧（２３３１）營運能力升，品牌衝出國際

《缸邊嫺談》李寧（０２３３１）２０１９年上半年的收入同比增長３２﹒７％至

６２﹒５５億元（人民幣．下同）。其中，佔集團整體收入４６﹒７％及４８﹒９％的鞋類和服

裝分部收入分別增長３３﹒４％及３３﹒１％；整體毛利增長３５﹒５％至３１﹒０８億元；毛

利率較去年同期的４８﹒７％提升了１個百分點至４９﹒７％；股東應佔溢利較去年同期大幅增

長１﹒９６倍至７﹒９５億元。



＊最新訂貨會訂單及運營情況＊



以吊牌價計算，特許經銷商於２０１９年６月份舉辦之２０２０年第一季度訂貨會之李寧品

牌產品訂單（不包括李寧ＹＯＵＮＧ及中國李寧），按年錄得１０％－２０％高段增長。



截至２０１９年６月３０日止第二季度，整個平台之同店銷售按年錄得１０％－２０％中段

增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道和批發（特許經銷商）渠道均錄得１０％－２０％低

段增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為３０％－４０％中段。同第一季度比較沒有較大的分

別，但與２０１８年的第二季度比較，則有明顯的改善及進步。顯示出集團的銷售情況按年逐步

有改善。



＊營運能力增強加強品牌時＊



在優化產品組合上，除強化專業運動類之外，集團已開始向運動時尚發展，去年李寧品牌再

次登陸紐約和巴黎時裝周，通過借勢產品創新及品牌轉型，引領國潮。現時集團已大力推進中國

李寧時尚店渠道建設，以滿足高端年輕時尚潮流的客戶群體。「中國李寧」已成為眾多購物中心

在新開或調整時的優先引進目標品牌之一，大力提升了品牌的渠道競爭力。另外，集團亦將產品

年輕化，引入針對高層級兒童體育訓練的專業產品，力求滿足更多消費需求。



在推進渠道多元化發展上，集團與國內多個大型連鎖商業地產集團達成戰略型合作，在購物

中心渠道重點開設多品類高效大店；持續關閉虧損店舖，升級改造低效店舖，優化店舖結構；在

電商發展上，為配合業務發展需求，集團對多層面多方向地對供應鏈資源進行優化梳理，建立以

業務為導向的精準、快速的供應鏈體系，打造良性的動態供應鏈管理。



在管理層面上，為配合未來發展，集團於９月２日宣布任命高阪武史擔任聯席行政總裁。高

阪武史曾擔任迅銷集團（優衣庫母公司）全球執行董事、優衣庫中國ＣＯＯ、優衣庫韓國ＣＥＯ

等職位。高阪武史在供應鏈、產品和銷售以及零售管理方面具豐富經驗，未來將充分利用其豐富

的運營和管理經驗以及對中國市場的深入了解，專注於集團的運營，包括供應鏈、產品、銷售和

零售管理。近年國家積極推動體育發展，今年已出台《進一步促進體育消費的行動計劃（２０１

９－２０２０年）》、《健康中國行動（２０１９－２０３０年）》及《體育強國建設綱要的通

知》等多個相關於體育及體育消費的政策。中國體育產業成長空間巨大，當前隨著年輕一代消費

者對國產品牌認可度提升，憧憬集團在優化產品組合，拓展銷售渠道，以及在內地刺激消費下未

來收入能加快增長。投資者可考慮於２０元以下的位置增持或吸納，目標價為港幣２６﹒４０元

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《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

