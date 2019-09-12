《日入而息》新地全年少賺一成，港所併購倫交所遇阻，港股軟

《今天重點》﹡新地（０００１６）全年純利按年跌１０％，派末期息３﹒７元；新地全年

基礎溢利按年升６﹒６％，淨租金收入升６％；新地全年來自物業銷售溢利

增至１８６﹒９７億元；新地料下財年落成作出售用途樓面面積達３１０萬

平方呎；新地郭炳聯寄語港人發揮獅子山精神，用智慧及愛守護香港；從無

囤積農地，港府應加快農地轉換程序；新地雷霆：維持每年售樓目標４００

億元，今年樓價料持平

﹡據報港交所（００３８８）收購倫交所或面臨美國審查

﹡郭台銘宣布退出國民黨，稱與中常委理念不合



《即日市況》﹡港交所併購或難成事，港股跌７１點收２７０８７，二萬七失而復得



《深滬股市》﹡保險券商板塊拉動，滬綜指收升０﹒７５％中止兩連跌



《美元匯價》﹡關注歐央行ＱＥ推進時間及規模；歐元最新報１﹒１０２７╱２８，日圓最

新報１０７﹒８５╱８７



《公司業績》﹡環康集團（０８１６９）首三季盈轉虧近２７萬元，不派息

﹡新地（０００１６）全年純利按年跌１０％，派末期息３﹒７元；新地全年

基礎溢利按年升６﹒６％，淨租金收入升６％；新地全年來自物業銷售溢利

增至１８６﹒９７億元



《公司資訊》﹡新地（０００１６）料下財年落成作出售用途樓面面積達３１０萬平方呎

﹡據報港交所（００３８８）收購倫交所或面臨美國審查

﹡卜蜂國際（０００４３）四附屬斥逾１﹒６３億元人民幣購生產設備

﹡上海實業環境（００８０７）四月底以來已回購３７７﹒１萬股

﹡中國農產品（００１４９）就涉及公司股權的交易獲第三方接洽

﹡太古地產（０１９７２）委任王金龍為獨立非常務董事

﹡永利澳門第三季貴賓廳轉碼數大減，物業ＥＢＩＴＤＡ受不利影響

﹡百威亞太擬重啟來港上市計劃，傳籌資目標５０億美元

﹡東陽光藥（０１５５８）抗丙型肝炎新藥獲藥監局受理

﹡長和澄清網站標識，指從沒有標識香港、澳門及台灣為國家

﹡星展表示個人信貸業務增長良好，未見壞帳有負面趨勢；星展料下半年信用

卡業務增長將較上半年放緩

﹡偉祿（０１１９６）Ｅｍｅｒｓｏｎ指控毫無根據，不可接受

﹡捷利交易寶（０８０１７）８月註冊用戶按年增逾２４％至２４﹒４萬

﹡現代牙科（０３６００）與士卓曼成立合營公司，今年第四季進入香港及澳

門市場

﹡揚科（０１４６０）授權發行第二批代價股份佔擴大股本約３﹒３％

﹡港鐵（０００６６）中秋節將不會提供通宵列車服務

﹡達力集團（０００２９）旗下公司被強制清算土地置換獲補償

﹡僑雄（００３８１）斥１﹒７億元收購湖北金草堂藥業控股權；聯營獲薩摩

亞政府確認申請修改租賃物業用途

﹡據報匯控（００００５）準備出售法國零售銀行業務；有信心香港續扮演

「一帶一路」倡議先鋒角色

﹡禪遊科技（０２６６０）林蔥辭任非執董

﹡正商實業（００１８５）購兩河南省土地，涉２﹒９億元人民幣

﹡奧克斯國際（０２０８０）續租加州大廈單位，涉１４４０萬元

﹡光控精技（０３３０２）基金合夥人同意轉讓基金資本２２﹒５％

﹡正商實業（００１８５）購北京市大興區土地，涉１５億元人民幣

﹡廣匯寶信（０１２９３）旗下上海寶信汽車以１１５５萬元人幣收購廣匯騰

德汽車

﹡復宏漢霖（０２６９６）向ＫＧＢｉｏ授出ＨＬＸ１０開發及商業化的獨家

許可



《國企紅籌》﹡深圳控股（００６０４）投得東莞松山湖商住地塊，涉２３﹒３億元人民幣

﹡華電國際（０１０７１）向母企收購發電設備，涉９２０４萬元人民幣



《神州民企》﹡騰訊（００７００）上日回購１１萬股，涉資３７７４萬元

﹡安東油田服務（０３３３７）中標乍得一體化油田管理服務項目



《中國要聞》﹡商務部表示８月ＦＤＩ同比增０﹒３％首八月增３﹒２％；適時投放中央和

地方儲備凍豬肉和牛羊肉；歡迎美方釋善意，將適時公布後續排除清單

﹡國務會表示進一步保障基本民生，落實豬肉保供穩價措施；國務院表示對新

技術新產業新業態新模式留足發展空間

﹡湖南出台１２條政策措施：促進生豬生產保障市場供應

﹡深圳明年８月實現全市５Ｇ網絡全覆蓋

﹡中國國旅表示控股股東部分國有股權無償劃轉予社保基金

﹡億緯鋰能表示美禁售電子煙對麥克韋爾長期影響不大

﹡京威股份漲停，二股東清倉減持獲兩機構高價接盤

﹡工信部表示推動數字家庭產業快速發展

﹡官媒表示鮮果價格同比漲幅回落，料今年將回歸合理水平

﹡銀保監表示高風險金融資產大幅壓縮１４﹒５萬億元人民幣

﹡嚴控信託資金違規進入房地產，中信、建信信託受罰

﹡渤海銀行２００億人幣永續債獲逾２﹒３倍認購

﹡人行今不開展逆回購操作，本周全口徑投放５３５億；二季度季末金融機構

總資產按年增８﹒４％

﹡英國國防大臣表示即將決定是否允許華為參與５Ｇ網絡

﹡華為與創業慧康就雙方產品完成兼容性相互認證測試

﹡據報華為擬發行兩期共６０億元人民幣中票

﹡深圳機場去年旅客吞吐量增８％，貨郵吞吐量增半成

﹡《環時》社評表示歡迎美方推遲新關稅支持善意互動

﹡中阿簽協議，阿根挺料明年向中國出口約５００萬噸豆粕

﹡央廣國際銳評：用誠意和行動為磋商創造有利條件

﹡官媒表示首批１６項豁免關稅美國商品難尋替代品

﹡２１家外貿企業集中簽約落戶浦東

﹡上交所表示註冊制落地，資本市場對科創支持才能體現

﹡中華企業以３８﹒１３億元人民幣拿下新江灣城純宅地

﹡瑞士工業巨頭ＡＢＢ集團斥１０億元人民幣在滬建未來工廠

﹡臨港新片區首批重點項目簽約，總投資１１０億元人民幣

﹡深交所表示暫免收取上市基金相關費用，促基金市場發展



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１０８２７﹒５５點

﹡郭台銘宣布退出國民黨，稱與中常委理念不合

﹡國民黨表示郭台銘未完成退黨程序，若獨立參選黨紀處分



《其他消息》﹡馮永業公職人員行為失當罪成，判囚９個月

﹡行政長官委任范鴻齡為醫管局主席，接替梁智仁

﹡警方反對民陣９月１５日集會及遊行

﹡金管局決定推出延長電子結單網上查閱期措施

﹡消防重申太子站傷者數是「數錯」，因最初僅一人點算；向全港市民保證

８３１當日並無見到死亡個案

﹡證監會禁止張釗洪重投業界兩年

﹡空置稅條例草案明刊憲，下月立會首次會議後首讀

﹡深股通額度全日用１０﹒５億元，陸股通連續１１日流入；滬股通額度全日

用２９億元，陸股通淨流入３３億元

﹡安聯表示取消配額限制對股債流通量的即時影響有限

﹡富蘭克林鄧普頓表示香港經濟數據較弱，把港股評為低配置；受訪者儲蓄平

均退休金額與目標差４７０萬元

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