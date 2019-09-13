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即市新聞

13/09/2019 07:46

《日出而作》道指七連升，歐洲央行減息及量寬，歐洲股市普遍走高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７１８２．４５　升　　４５．４１點╱０．１７％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３００９．５７　升　　　８．６４點╱０．２９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９１７．３４　升　　２９．７６點╱０．３８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３４４．６７　升　　　６．６４點╱０．０９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２４１０．２５　升　　５１．１８點╱０．４１％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６４２．８６　升　　２４．８０點╱０．４４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３８ａｍ美元兌日圓１０８．２１，歐元兌美元１．１０６１

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