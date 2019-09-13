《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１８２．４５ 升 ４５．４１點╱０．１７％
標普５００ ３００９．５７ 升 ８．６４點╱０．２９％
納斯達克 ７９１７．３４ 升 ２９．７６點╱０．３８％
倫敦富時１００ ７３４４．６７ 升 ６．６４點╱０．０９％
法蘭克福ＤＡＸ １２４１０．２５ 升 ５１．１８點╱０．４１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６４２．８６ 升 ２４．８０點╱０．４４％
﹡香港時間７：３８ａｍ美元兌日圓１０８．２１，歐元兌美元１．１０６１
13/09/2019 07:46
《日出而作》道指七連升，歐洲央行減息及量寬，歐洲股市普遍走高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１８２．４５ 升 ４５．４１點╱０．１７％
標普５００ ３００９．５７ 升 ８．６４點╱０．２９％
納斯達克 ７９１７．３４ 升 ２９．７６點╱０．３８％
倫敦富時１００ ７３４４．６７ 升 ６．６４點╱０．０９％
法蘭克福ＤＡＸ １２４１０．２５ 升 ５１．１８點╱０．４１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６４２．８６ 升 ２４．８０點╱０．４４％
﹡香港時間７：３８ａｍ美元兌日圓１０８．２１，歐元兌美元１．１０６１
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