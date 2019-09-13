《窩輪匯智－劉嘉輝》「實際槓桿」點睇最「實際」？

《窩輪匯智》上周提到股息對輪價的影響，本周將與大家研究一下，在低波動性環境下的窩

輪策略。

先讓我們了解最新市況表現。本周中美雙方先後就貿易問題釋出善意，其後有報道指中國將

採購６０萬噸美國大豆，美股造好道指連升７日，標普指數收市接近紀錄高位。港股則是連續第

二星期向上，突破兩萬七關口再下一城至２７３００點，周五為內地股市中秋假期休市。

亦因為波動性減低，恆指波幅指數連跌兩周向下，本周跌至約１８的位置後喘定。由８月高

位近２７計，引伸波幅跌勢顯著。引伸波幅是反映市場預期後市的波動性高低，以現時１８水平

計算，即預計日內的上落波幅只有略多於１％。而引伸波幅的高低，正正會對窩輪價格帶來直接

影響，令其「實際槓桿」出現變化。

簡單來說，假設其他因素不變，引伸波幅上升很有機會利好窩輪價格，相反就利淡輪價。所

謂「實際槓桿」，是指理論上正股上落以１個百分點計，對窩輪上落以百分比計的影響。「實際

槓桿」愈高，代表要投放的本金愈細，便可以達致同一效果。即是說，當引伸波幅上升後買貨，

輪價較先前高，變相令投資者要付出較多本金去買入，實際槓桿亦有機會較低。相反，在引伸波

幅低企時入貨，由於本金投放較少，投資者享受的實際槓桿便較高。

不過，選擇窩輪時不要單選高槓桿證，也不要只選大上落之正股，投資者要回想為何某正股

的波幅定價較高。「還原基本步」，若某正股如近期上落較大的醫藥股計，因波動性較大，市場

預期之未來波動性亦偏高，即是說相關窩輪波幅定價亦較高，實際槓桿亦會較低，將正股的上落

百分比乘以實際槓桿，才是相關窩輪的理論升跌。相反若是一隻低上落的相關股份如中移動，其

每日上落以百分比計較低，即波幅定價有機會較低，同時相關窩輪有可能實際槓桿便會較高，當

以較低的正股上落百分比乘以較高的實際槓桿，得出的相關窩輪理輪升跌有可能跟前者不相百仲

。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應

收款項。

