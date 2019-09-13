《專家之言－張穎群》觀望儲局議息，本港眾多不明因素盼早日解決

《專家之言》美國勞工部日前公布８月份非農業新增職位１３萬個，少過市場預期的

１５﹒８萬個，主要是私人企業僅新增９﹒６萬個職位，為近兩個月最少。期內失業率維持在３

﹒７％，數據稍差預期。然而，美股繼續造好，標指頗接近年內高位３０２７。而道指及納指則

持續向高位推進。美國上星期公布的服務業採購經理人指數優於預期，也反映出製造業收縮，其

他行業並未受到影響。根據以往紀錄，美國經濟在每年第二及第三季會較差，但到第四季則非常

好。因此，要把握機會投資強勢股，持貨直至年低，回報理應非常可觀。



＊歐央行減息０﹒１厘，並重啟ＱＥ＊



歐洲央行昨日（１２日）舉行議息會議，一如預期減息０﹒１厘，由負０﹒４減至負０﹒５

厘，並由１１月起再度啟動每月２００億歐元的量化寬鬆計劃（ＱＥ）。歐洲央行沿用負利率政

策多年，更持續使用量化寬鬆貨幣政策，但經濟增長似未見成效。而央行又繼續沿用這套方式，

相信僅可以維持資產價值不會大幅減少。

美國國債規模之大，在全球金融市場上，無人不曉。但真正的總額規模之大，有誰知道。近

日有報告指出，目前美國的公共債務約２２﹒５萬億美元，佔當地ＧＤＰ約１０６％。如再進一

步加入金融市場內之債務、社保計劃、企業及家庭債務和其他相關的未來計劃，合共佔ＧＤＰ

高達１８３２％。唯當地違約比率不高，暫時未見有問題出現。再加上經濟增長仍見平穩，償還

能力仍算強。但日若債務繼續增加，又或經濟稍現衰退，大家可要小心留意。



＊降準政策適時推，刺激經濟助企業＊



國家外匯管理局公布，將會取消合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）及人民幣合格境外機構投

資者（ＲＱＦＩＩ）之投資額度限制，再在開放金融市場上走出一步，為海外機構投資者提供更

方便和容易的平台。但由於目前繼續有互聯互通的機制，因此預期維持現狀，資金不會突然大量

湧入Ａ股市場，短期內影響不大。

人民銀行公布由下周一（１６日）開始，全面下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點。

同時額外向省級的城市商業銀行進行定向降準，分兩次各下調０﹒５個百分點，合共下調１個百

分點。全面及定向降準合共可釋放資金超過九千億元人民幣。主要在支持經濟可持續增長，減少

企業融資成本。

國家統計局公布８月份全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）上升２﹒８％，升幅略高於預期的

２﹒６％，豬肉價格大升４７％，影響ＣＰＩ再上升。同月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）再下

挫至０﹒８％，跌幅比市場預期的０﹒９％為佳，但連續第三個月下跌，為自２０１６年以來最

低，主要是石油、天然氣及煤炭等開採量減少９﹒１％所致。數據反映出經濟下行壓力明顯持續

，未見改善，更說明企業盈利前景也不見清𥇦。人行雖然已決定降準，將釋放資金高達

９０００億元人民幣，但近期人行逆回購操作之息率未見下調，市場繼續憧憬人行會下調利率，

換言之會開始減息，以支持經濟回穩並重踏升軌。



＊等待議息靜觀望，日均成交續低企＊



人民銀行決定推出全面及定向降準，但市場巳逐漸淡化消息，港股未見有特別造好。上周經

滬深港通淨流入北水８７﹒５億元，為連續第１７個星期淨流入，惟恆指未見受帶動而上。目前

估計，恆指在２６５００附近企穩，人行降準後之流動性會較為寬鬆，有個別銀行及保險股已率

先造好，也估計可以為港股帶來小幅度支持。與此同時，資金轉追捧５Ｇ概念板塊，包括中興通

訊（００７６３）、中國鐵塔（００７８８）、中通信（００５５２）及長飛光纖

（０６８６９）等，相關股份齊造好。

年內恆生指數成分股，經過多次的替換，中資成分股所佔比重日漸增加，目前已超越過半至

５４﹒２％的權重。當中以科技通訊、銀行保險及大型國企等板塊，所佔的比重較高。本地散戶

亦逐步鍾情於內地股票，對香港企業的股份也減少投資。現時本地股票也以傳統高息股、地產股

及公共事業為主。

由於市場聚焦在本周及下周歐洲央行和聯儲局之議息結果，觀望氣氛極濃厚，成交金額也減

至近８００億元水平。近日美股因實體經濟未如想像中的差，因而向上造好，而中國內地為穩定

經濟而推出更�鬆政策，支持Ａ股表現，但港股兩邊皆未能跟上，似乎略欠失色。寄望市場眾多

不明朗因素可以早日解決，再重納升軌。《華盛証券 張穎群》

