【嚟緊炒Ｄ乜】康師傅（３２２）見低要吸納，博國慶推內需新政策

《嚟緊炒Ｄ乜》全球經濟增長放緩勢頭未變，各國企業面對盈利增長倒退的問題，不過，在

中美貿易談判出現好轉跡象下，爭端再次演變成貨幣戰的機會下降，人民幣有望回穩有利食品股

，加上國慶前夕預計有政策利好內需，當中康師傅（００３２２）由上年底開始優化產品組合，

推出高端麵食帶動盈利及收入，作為長遠發展策略擴闊增長，作為中國大陸食品業龍頭，可列為

食品股不二之選。



＊超高端麵撐收入，開拓高端穩市佔＊



過往康師傅的業績表現不錯，但要保持盈利及收入增長，公司必須要推陳出新。康師傅自去

年第四季順應內地消費升級趨勢作出業務改變，推出超高端麵產品「Ｅｘｐｒｅｓｓ

速達麵館」，並推出針對富裕中產階級，定價逾２０元人民幣，並主打線上及特殊渠道的銷售方

式。如果以高價袋麵分類計，今年上半年銷售額按年增６﹒６％，是公司方便麵產品中增長最多

的種類之外，亦是除容器麵之外錄得增長的麵類產品。雖然中國大陸「下沉市場」相當重要，亦

即國內三四線城市中，對互聯網消費沒有認知的消費群眾，但一線城市的消費群始終有較高的消

費能力，如果要保持毛利率持續向上的勢頭，公司就必須發展高端市場。

據尼爾森數據顯示，公司上半年方便麵銷量在中國的市佔４６﹒６％，仍居第一位，反映目

前其方便麵業務依然存在優勢。至於飲品業務方面，上半年即飲茶銷量市佔４４﹒８％，繼續穩

居市場首位。果汁銷量市佔１４﹒５％，居市場第二位。包裝水銷量市佔５﹒４％，居市場第二

位，可樂型碳酸細分市場，百事可樂銷量市佔４８﹒７％，居市場第一位。雖然並非所有飲品業

務都獲得最大市佔率，但整體而言都確定康師傅在市場上的龍頭地位。不過，其飲品業務仍處於

產品結構調整階段，並已出現恢復趨勢，往後亦會以推動高端化作大趨勢，滿足市場消費升級需

求。



＊減稅降費續利好，國慶前夕推政策＊



除了康師傅的自身業務發展之外，政策因素亦非常影響盈利能力，而國內目前的減稅降費政

策正發揮正面作用。公司在今年中期的業績亦提到，受減稅降費利好毛利率續升。減稅降費政策

起初主要是為配合國內供給側結構性改革，同時解決和適應經濟「新常態」，亦即經濟增長由高

速增長轉為中高速增長，同時經濟動力改變而推出。由上年７月開始，加工食品進口關稅平均稅

率已從１５﹒２％降至６﹒９％。中金公司分析亦曾指，減稅降費的直接受益者主要來自上游產

業和製造業，當中大眾消費類股如食品飲料受益不少。

十一國慶將至，市場普遍預期中央會出台政策穩股市，因為今年是建國７０周年，早前人行

公布全面下調金融機構存款準備金率半個百分點，料釋放資金約８０００億元人民幣，將於下周

一（１６日）生效，故不排除國慶前中央將會再出台政策。今年來中央已逐步放寬或取消汽車限

購、支持電器以舊換新、拓展出口產品內銷渠道、擴大成品油市場准入，當中利好內需板塊的政

策不多，故下半年推出受惠內需的政策機會較高。



＊人幣再貶極困難，匯率穩定風險降＊



康師傅受政策左右之外，人民幣亦是尤其重要的影響因素。今年上半年中美貿易談判形勢反

反覆覆，中方曾經多次以人民幣貶值的方法，對抗美方加徵關稅，人民幣跌穿７算後，上月底曾

跌至近７﹒２，創２００８年３月底以來逾１１年低位。不過，中美敲定下月舉行高級別商貿會

談，人民幣跌勢才得以緩和並見回升。不過，目前從中方角度而言，人民幣再貶值的空間或不大

，據報人行希望在十一國慶前穩定匯率，故如果美方在本月後段再改變立場及態度，中方不太可

能再用人民幣貶值的方法對抗。

在政治層面上，美國國會現審議《香港人權與民主法案》，中方指責美國粗暴干涉中國內政

，表示強烈不滿和堅決反對。美國財長努欽表明，香港示威活動，不是美中貿易談判的一部分。

事實上，中美貿易問題已見緩和，中國國務院關稅稅則委員會本周三（１１日）已宣布對部分美

國商品豁免加徵關稅，下周二（１７日）起正式實施。美國總統特朗普上日（１２日）亦宣布，

原先於十一國慶對２５００億美元中國貨品關稅由２５％上調至３０％的行動，延遲至１０月１

５日實行。目前，兩國以貨幣戰方式兵來將擋的可能性已減低，對食品股而言潛在匯率風險亦減

少。



＊花旗高盛皆唱淡，匯證唱好高端化＊



康師傅除開拓高端產品之外，今年亦花費不少資源在推廣及拓展銷售渠道上，不過卻成為被

花旗及高盛詬病的原因。花旗上月底發表的報告指，公司中期核心盈利、收入及毛利皆遜預期，

加上公司進取地將產品加價，市場對盈利復甦有期望，惟憧憬落空，故維持「沽售」評級及目標

１０﹒８５元。康師傅今日中午收報１１﹒１８元，換言之之還有近３％下跌空間。

高盛上月底亦發表報告指，康師傅中期進行較多宣傳、提供推廣折扣、重整銷售渠道，而且

相信在下半年仍未完成，故對下半年業績料造成壓力。高盛更指公司短期缺乏利好因素，市佔率

或會持續流失，故下調目標近兩成二至１２﹒１元，評級由「買入」下調至「中性」。

不過，匯證的看法就相對中性，在本月發表報告中，該行指出雖然康師傅中期盈利增長減慢

，但改善銷售渠道和產品組合，長遠而言都是為了改善利潤及收入，故應視之為改善期，而非衰

退期，而匯證亦認同產品高端化是長遠的策略，故維持「持有」評級及目標１２﹒１４元。



＊短期上望１２元，停發季績欠參考＊



在股價走勢上，康師傅２０１８年年中出現吸納的好機會，雖然績後出現一波反彈浪，但上

年下半年持續向下。公司早前已經公布不會發放季度業績，希望市場更關注業務的長期趨勢，故

公司未必能夠在第三季前後有炒作，不過作為內需股，在十一國慶政策憧憬下，宜於本月後段吸

納。

在技術走勢上，康師傅目前所有主要短期平均線都在長期平均線之下，反映最壞的時間已經

過去，目前可等待黃金交叉再出現。另外，目前股價在保歷加通道中線以下的位置，距離在底線

尚有一段距離，而ＭＡＣＤ的ＤＩＦ上日已經開始轉正，故可於１０﹒３元至１１元水平趁低吸

納，國慶前上望５０天線近１２元水平，不過由於缺乏第三季數據作為預測，不宜對今年餘下時

間過份樂觀，暫上望百天線至上月高位的區間，即１２﹒３至１２﹒９元。（撰文：盧逸文）



表列康師傅（００３２２）近年業績：



項目╲年期 ２０１９年中期 ２０１８年全年 ２０１７年全年 ２０１６年全年

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收益 ３０４﹒９億 ６０６﹒９億 ５８９﹒５億 ５５５﹒８億

（－１﹒６％） （＋２﹒９％） （＋６﹒１％） （－３﹒０％）



毛利 ９７﹒４億 １８７﹒３億 １７３﹒４億 １７３﹒８億

（＋０﹒６％） （＋８﹒０％） （－０﹒２％） （－９﹒６％）



毛利率 ３１﹒９％ ３０﹒９％ ２９﹒４％ ３１﹒３％



淨利 １５﹒０億 ２４﹒６億 １８﹒２億 １１﹒６億

（＋１５﹒０％） （＋３５﹒４％） （＋５６﹒６％） （－２８﹒０％）



股息 －－ ６﹒４０美仙 ２﹒４９美仙 １﹒５８美仙

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貨幣：人民幣



股價表現（％）

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股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 本月以來（％）

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中國旺旺（００１５１） ＋２３﹒３６ ＋ ５﹒８３ ＋ ６﹒０６

統一企業（００２２０） ＋３５﹒４６ ＋ １﹒６１ ＋ １﹒４９

康師傅 （００３２２） ＋１２﹒２７ －１４﹒２６ ＋ ３﹒５２

中國食品（００５０６） ＋２５﹒１３ ＋ ８﹒９５ ＋ ３﹒８２

康大食品（００８３４） ＋５１﹒０６ ＋ ９﹒２３ －１１﹒２５

長壽花 （０１００６） ＋ １﹒３６ － ２﹒３０ ＋ ５﹒６７

蠟筆小新（０１２６２） －２７﹒４５ －１１﹒９１ － ２﹒６３

周黑鴨 （０１４５８） ＋ ９﹒０９ －１４﹒４９ 無升跌

親親食品（０１５８３） － １﹒２６ － ２﹒０８ ＋ ０﹒４３

達利食品（０３７９９） － ３﹒５５ ＋ ６﹒５３ ＋ ５﹒９０

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股指

恆生指數 ＋ ５﹒１９ － ４﹒７５ ＋ ５﹒６８

國企指數 ＋ ５﹒１６ － ２﹒１６ ＋ ５﹒５９

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註：資料截至９月１３日中午收市



市盈率（倍）及股息率（％）

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股份（編號） 市盈率 預測市盈率 股息率 預測股息率

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中國旺旺（００１５１） ２０﹒９８ １９﹒３４ ４﹒１４ ３﹒１８

統一企業（００２２０） ３３﹒５３ ２８﹒９６ ３﹒１０ ３﹒０５

康師傅 （００３２２） ２３﹒０５ ２１﹒９８ ４﹒４９ －－

中國食品（００５０６） ２７﹒８３ －－ １﹒１１ －－

康大食品（００８３４） ４９﹒３８ －－ ０﹒００ －－

長壽花 （０１００６） ４﹒４６ －－ ３﹒３６ －－

蠟筆小新（０１２６２） －－ －－ －－ －－

周黑鴨 （０１４５８） １４﹒１５ １３﹒０７ ４﹒４４ ２﹒３４

親親食品（０１５８３） ３６﹒６３ －－ ０﹒００ －－

達利食品（０３７９９） １７﹒９２ １６﹒１２ ４﹒５４ －－

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註：資料截至９月１３日中午收市

