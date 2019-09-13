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即市新聞

13/09/2019 12:05

中秋假期臨近，港股窄幅上落，半日升９８點報２７１８６

　　《經濟通通訊社１３日專訊》歐洲央行宣布重啟量化寬鬆措施，刺激經濟，加上美國總統特
朗普表示，將會考慮與中國達成臨時貿易協議，隔晚（１２日）美股三大指數全線上升，港股亦
緊隨高開６６點報２７１５４點，但半日走勢反覆，最低曾見２７０７４點倒跌１３點，惟貿易
戰相關股如手機設備股及萬洲（００２８８）有資金流入，加上汽車股走高，支持恆指其後最多
回升１１１點見２７１９８點。港股半日報２７１８６，升９８點或升０﹒３６％，主板成交
２７７﹒０２億元。國企指數報１０６４７，升５４點或升０﹒５２％。
　　Ａ股因中秋假期休市。　
　　重磅股個別發展，匯控（００００５）揚０﹒０８％，報６０﹒３元。騰訊（００７００）
跌０﹒２３％，報３４８﹒６元。有傳港交所（００３８８）將優化併購倫交所的交易條款，願
意考慮提高現金部分的比例，漲０﹒５９％，報２３８﹒８元。友邦（０１２９９）升
０﹒７６％，報７９﹒８元。中移動（００９４１）揚０﹒１５％，報６７﹒４５元。建行
（００９３９）獲招銀國際升目標價至９﹒３元，維持買入評級，走高０﹒６５％，報６﹒２１
元。
　　
＊貿易談判氣氛緩和，手機設備股上揚＊
　
　　受惠中美貿易氣氛緩和，手機設備股普遍上漲。舜宇（０２３８２）走高２﹒０６％，報
１１８﹒８元。比亞迪電子（００２８５）升０﹒５％，報１１﹒９８元。通達（００６９８）
漲１﹒６４％，報０﹒６２元。富智康（０２０３８）早段曾經出現回吐，半日飆２﹒５４％，
報１﹒２１元。但丘鈦科技（０１４７８）則跌１﹒４１％，報９﹒１元。　
　　貴陽取消汽車限購，是目前全國實行限購政策的９個省市中，首個取消限購的城市。汽車股
有追捧，比亞迪（０１２１１）飆４﹒０１％，報４２﹒７５元，為表現最佳國指股。吉利
（００１７５）走高２﹒８２％，報１３﹒８６元，為升幅最大藍籌。長汽（０２３３３）漲
３﹒８％，報５﹒７３元。廣汽（０２２３８）升２﹒９２％，報８﹒３１元。華晨
（０１１１４）揚３﹒３２％，報９﹒６４元。　　　
　　汽車經銷股亦隨汽車板塊上漲，中升控股（００８８１）獲招商證券升目標價至３１﹒２元
，評級維持「買入」，飆３﹒３９％，報２５﹒９５元。美東汽車（０１２６８）走高６﹒６％
，報６﹒９５元。永達汽車（０３６６９）揚１﹒２９％，報７﹒０４元。正通汽車
（０１７２８）走高４﹒５８％，報２﹒７４元。和諧汽車（０３８３６）升１﹒１４％，報
２﹒６７元。
　
＊中秋假期開始，中資航空股普遍造好＊

　　內地中秋假期開始，市場憧憬外出旅客增加，航空股造好。南航（０１０５５）升１﹒８％
，報５﹒１元。國航（００７５３）揚１﹒３５％，報７﹒５２元。東航（００６７０）走高
１﹒４５％，報４﹒１９元。國泰（００２９３）漲１﹒５１％，報１０﹒７８元。
　　雖然近日盛傳政府不排除引用《土地收回條例》，與私人發展商合作增加土地供應，惟地產
股連續兩日偏軟。新地（０００１６）去年全年基礎溢利按年升　６﹒６％，遜市場預期，挫
０﹒７７％，報１１６元。長實（０１１１３）跌０﹒３５％，報５６﹒８元。恆地
（０００１２）升０﹒１３％，報３８﹒２５元。新世界（０００１７）走低０﹒３８％，報
１０﹒４元。信置（０００８３）跌１﹒８％，報１１﹒９８元，為半日最大跌幅藍籌。九置
（０１９９７）滑０﹒７８％，報４４﹒７５元。
　　新經濟股普遍向上，眾安在線（０６０６０）８月原保險保費收入較去年同期升一成八，飆
６﹒２３％，報２１﹒３元。　閱文（００７７２）升３﹒３８％，報２７﹒５５元。同程藝龍
（００７８０）走高１﹒４６％，報１３﹒９４元。美團（０３６９０）漲３﹒６％，報
７４﹒８元。小米（０１８１０）揚０﹒３２％，報９﹒４３元。平安好醫生（０１８３３）軟
０﹒５５％，報４５﹒２５元。（ｙｋ）

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