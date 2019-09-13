《盤後部署》美國減息預期熾熱，港股下周初料試２７６００點

《經濟通通訊社１３日專訊》美股隔晚造好，美國總統特朗普表示，將考慮與中國達成臨時

貿易協議，不過更希望能與北京簽署一份完整協議。是日中秋節，港股高開６６點報２７１５４

點，一度低見２７０７４點報１３點，其後在內銀股及汽車股跑出，加上重磅股港交所

（００３８８）及友邦（０１２９９）升幅擴大，支持港股走高，最多漲２７８點見２７３６６

點，與２５０天線（約２７３７４點）僅相距８點。港股最終收報２７３５２，升２６５點或升

０﹒９８％，主板成交５７６﹒７９億元大減近２５％。國企指數報１０６８７，升９５點或升

０﹒９０％。

Ａ股今日中秋假期休市。



＊中美貿談釋出善意，下周焦點落在美國減息＊



中美貿易高級別會談將於下月展開，外電報道指中國於周四（１２日）至少購買１０船美國

大豆，是近月以來最大規模的採購。美國大豆出口協會則推算，中國有可能購買大約１５艘貨船

的大豆。協會行政總裁吉姆薩特表示，這是中美貿易談判好的開始。

另外，有指中方將於未來貿易談判中採取「雙軌制」，務求將貿易與國家安全分開，並由兩

支隊伍進行談判。其中副總理劉鶴將與美國貿易代表萊特希澤等美方代表，討論貿易問題，國安

問題由另外一支團隊負責。不過，美國料難以答應，因為兩部分議題息息相關。

下周關注焦點落在美國聯儲局議息，一連兩日的議息會議將在星期三（１８日）展開。早前

美國８月新增非農就業職位僅增加１３萬，不及市場預期的１５﹒８萬，零售就業職位連續第７

個月下降，對繼續減息埋下伏線。目前利率期貨顯示，９月減息四分之一厘的機會率為

９９﹒９％，顯示市場對減息預期非常高。



＊十一黃金周臨近，宜部署澳門賭股、消費股＊



今日港股尾段發力，升逾２００點，幾乎突破２５０天線；目前恆指１４天ＲＳＩ回升至

６５的水平，顯示市場仍具購買力。全球央行包括歐洲央行已陸續落實寬鬆貨幣政策，下周中期

美聯儲減息機會相當大，市場亦憧憬會後主席鮑威爾繼續發表鴿派言論，以持續減息的方式維持

經濟適度擴張。港股下周初向上機會大，除了突破２５０天線外，更有機會上試１００天線

（約２７５９６點）。目前大市緊張氣氛略為紓緩，下月將進入十一黃金周，建議現時即可部署

相關板塊如澳門賭股、消費、汽車股等板塊。（ｙｋ）

