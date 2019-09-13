【貿易開戰】貿易磋商恢復前，據報中國近日至少購１０船美國大豆

《經濟通通訊社１３日專訊》下月美中舉行高級別會談，據悉中國為展示誠意，於周四至少

購買１０船美國大豆，是至少６月以來最大規模的採購。

據悉，這些採購的大豆總計至少６０萬噸，計劃從１０月至１２月從美國西北太平洋出口碼

頭發貨。

此前由於特朗普總統威脅要對中國商品徵收更多關稅，中國暫停對美國所有農產品的採購，

導致中美之間的貿易關係降至冰點。（ｍｎ）

