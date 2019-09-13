《經濟通通訊社１３日專訊》據《金融時報》引述消息人士報道，港交所（００３８８）將
優化併購倫交所的交易條款，願意考慮提高現金部分的比例，一改現時以股份合併為主的建議，
因在港交所提出併購建議後一直遭到倫交所冷待。
倫交所上個月才決定以２７０億美元收購市場數據公司Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ，並稱港交所的
報價為是「未經請求、初步和高度有條件的」。據悉，倫交所將於未來數日拒絕港交所的報價，
而在正式拒絕前港交所是不會改變併購建議。（ｍｎ）
13/09/2019 09:50
【世紀合併】英媒：港交所優化併購倫交所建議或提高現金部分比例
《經濟通通訊社１３日專訊》據《金融時報》引述消息人士報道，港交所（００３８８）將
優化併購倫交所的交易條款，願意考慮提高現金部分的比例，一改現時以股份合併為主的建議，
因在港交所提出併購建議後一直遭到倫交所冷待。
倫交所上個月才決定以２７０億美元收購市場數據公司Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ，並稱港交所的
報價為是「未經請求、初步和高度有條件的」。據悉，倫交所將於未來數日拒絕港交所的報價，
而在正式拒絕前港交所是不會改變併購建議。（ｍｎ）
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