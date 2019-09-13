《經濟通通訊社１３日專訊》國基會（ＩＭＦ）表示，美中貿易戰可能令明年全球經濟產出
水平降低０﹒８％，並在未來數年帶來更多損失。
ＩＭＦ今次的預測比今年較早時更為悲觀，當時ＩＭＦ預計已經徵收的關稅以及計劃徵收的
關稅可能會在明年將全球經濟產出削減０﹒５％。
ＩＭＦ表示，全球貿易緊張局勢不僅是一個威脅，實際上已經開始削弱全球經濟的活力，其
中包括製造業活動轉弱，這是２００７年全球金融危機以來首見。（ｍｎ）
13/09/2019 10:51
【貿易開戰】ＩＭＦ：美中關稅或令明年全球經濟產出減少０﹒８％
《經濟通通訊社１３日專訊》國基會（ＩＭＦ）表示，美中貿易戰可能令明年全球經濟產出
水平降低０﹒８％，並在未來數年帶來更多損失。
ＩＭＦ今次的預測比今年較早時更為悲觀，當時ＩＭＦ預計已經徵收的關稅以及計劃徵收的
關稅可能會在明年將全球經濟產出削減０﹒５％。
ＩＭＦ表示，全球貿易緊張局勢不僅是一個威脅，實際上已經開始削弱全球經濟的活力，其
中包括製造業活動轉弱，這是２００７年全球金融危機以來首見。（ｍｎ）
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