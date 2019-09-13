《經濟通通訊社１３日專訊》澳洲、加拿大、新加坡及印尼財長在澳洲報章《Ｔｈｅ Ａｕ
ｓｔｒａｌｉａｎ》發表聯署文章，呼籲結束美中貿易戰，認為長期的貿易爭端將擾亂市場並阻
礙經濟增長。
四國財長承認，雖然有合理的問題需要解決，但貿易戰附帶的下行風險正在增加，目前多邊
貿易體制正在受到威脅。
聲明指，經濟前景的不確定性正導致貿易及製造業活動放緩，已經看到金融及匯率市場出現
波動，新興經濟體資本流入減少，認為２０國集團必須在應對貿易戰中發揮更大作用，並為日益
惡化的下行風險做好準備。（ｍｎ）
13/09/2019 13:37
【貿易開戰】澳加、新加坡、加拿大及印尼聯署要求停止貿易戰
《經濟通通訊社１３日專訊》澳洲、加拿大、新加坡及印尼財長在澳洲報章《Ｔｈｅ Ａｕ
ｓｔｒａｌｉａｎ》發表聯署文章，呼籲結束美中貿易戰，認為長期的貿易爭端將擾亂市場並阻
礙經濟增長。
四國財長承認，雖然有合理的問題需要解決，但貿易戰附帶的下行風險正在增加，目前多邊
貿易體制正在受到威脅。
聲明指，經濟前景的不確定性正導致貿易及製造業活動放緩，已經看到金融及匯率市場出現
波動，新興經濟體資本流入減少，認為２０國集團必須在應對貿易戰中發揮更大作用，並為日益
惡化的下行風險做好準備。（ｍｎ）
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