【貿易開戰】澳加、新加坡、加拿大及印尼聯署要求停止貿易戰

《經濟通通訊社１３日專訊》澳洲、加拿大、新加坡及印尼財長在澳洲報章《Ｔｈｅ Ａｕ

ｓｔｒａｌｉａｎ》發表聯署文章，呼籲結束美中貿易戰，認為長期的貿易爭端將擾亂市場並阻

礙經濟增長。

四國財長承認，雖然有合理的問題需要解決，但貿易戰附帶的下行風險正在增加，目前多邊

貿易體制正在受到威脅。

聲明指，經濟前景的不確定性正導致貿易及製造業活動放緩，已經看到金融及匯率市場出現

波動，新興經濟體資本流入減少，認為２０國集團必須在應對貿易戰中發揮更大作用，並為日益

惡化的下行風險做好準備。（ｍｎ）

