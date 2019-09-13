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13/09/2019 14:00

【貿易開戰】高盛：貿易戰是推高美元主因，聯儲局無辜受牽連

　　《經濟通通訊社１３日專訊》高盛發表報告指，聯儲局不是影響美國匯價的最大因素，相反
美中貿易戰以及資金大舉流入避險美債才是主因。
　　美國總統特朗普多次批評聯儲局未有大幅減息，認為美元過強影響美國製造商的競爭力。
　　高盛稱，數據顯示除美國外，幾乎每個國家的投資組合都出現資本外流，因資金尋求流入美
債避險，這推高美元匯價，預計美元指數到１２月會升至９９﹒７，較目前的９８﹒４為高。
（ｍｎ）

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