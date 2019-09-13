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即市新聞

13/09/2019 15:33

友邦內銀強勢，港股逼近牛熊線，現報２７３５２升２６５點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股造好，帶動今日港股氣氛，其中恆指午後一度逼近俗
稱「牛熊線」的２５０天線（２７３７４點），高見２７３６６。午後恆指由汽車股領軍，貴陽
取消汽車限購令，令吉利（００１７５）抽高逾５％，暫為最佳表現藍籌；另外部分貿易戰風眼
股有追捧，申洲國際（０２３１３）及萬洲國際（００２８８）分別升３％帶領大市氣氛，而
友邦（０１２９９）強勢升１﹒６４％，建行（００９３９）及工行（０１３９８）亦有１％升
幅。恆指現報２７３５２點，升２６５點或升０﹒９８％，主板成交４６７﹒５３億元。國企指
數報１０６９８點，升１０６點或升１％。
　　內地Ａ股因中秋節關係休息一天。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒６６％，報６０﹒６５元；香港交易所
（００３８８）升１﹒４３％，報２４０﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒０６％，報
３４９﹒６元；中國移動（００９４１）升０﹒３７％，報６７﹒６元；友邦保險（０１２９９
）升１﹒６４％，報８０﹒５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒１６元　　　升５﹒０４％
　　申洲國際（０２３１３）　１１２﹒５０元　　　升３﹒０２％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒４３元　　　升２﹒９１％
　　中海外　（００６８８）　　２６﹒５０元　　　升２﹒７１％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒５０元　　　升２﹒３４％
　　舜宇光學（０２３８２　　１１９﹒１０元　　　升２﹒３２％
　　中華煤氣（００００３）　　１５﹒９６元　　　升２﹒１８％
　　華潤置地（０１１０９）　　３３﹒４５元　　　升２﹒１４％
　　金沙中國（０１９２８）　　３９﹒０５元　　　升１﹒６９％
　　友邦保險（０１２９９）　　８０﹒５０元　　　升１﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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