《談國論企－黎偉成》中國難息美挑貿戰全面升級之戰

《談國論企》中美即使同意在１０月初在美國華盛頓舉行第１３輪中美經貿高級別磋商，相

信只是處理到若干重大分歧和矛盾，短、中期難有達成貿易協議之道，因特朗普等廝不僅要在經

貿打壓，更積極在政治、軍事幾乎全方位對華製造麻煩，兩國關係日益惡化是由美方狠狠主導惡

況，亦為今後在所難免之事，建議中國作好長遠抗美政策與策略。



＊特朗普對華善意無良性反應難達協＊



我仍然淡看中美經貿甚至政治前景，因（甲）中美政治經貿關係仍然相當惡劣。即使（Ｉ）

中國於９月１１日公布反制美國所作出的加徵關稅首批排除清單，有效期為１年，但特朗普表此

乃「釋出意善」的同時，只是對擬於１０月１日起對華輸美已加徵關稅的２５００億美元商品稅

率上調的惡法，延遲半個月至１０月１５日，顯然毫無「善意」傾向，只是用作為兩國於１０月

初舉行高級別經貿磋商的「籌碼」，惡意明甚。我仍相信兩國仍要進行多番高級別經貿磋商，逐

一消除雙方的分歧矛盾，始有良性長效。

至於（ＩＩ）美國劣質政客要打之「港、台牌」，又是中美關係難有修好之因，而香港局勢

，似開始有重大惡性變化，即由過去三個月的「反修例」加碼為「五項」遊行，後有部分人的暴

力破壞，到最近開始似「文明唱歌」，而實際是明目張膽的「港獨」，不斷把香港推向危險惡境

，對政經有更嚴重的衝擊。中國又怎可對美歐等外來惡勢力強烈表「不」？這亦是中美可能在短

中期難達協之因。

最重要的是（乙）以特朗普為代表的美國白仇華壓華，甚至反華「滅」華之心，日益高漲，

此可從美國現時的執政共和黨以至在野民主黨多年來一直對中國作出許許多多的惡策劣行，便可

見一斑：（１）以美國為首的西國家家從１９４９年，便以「鐵幕國家」的「指控」全面封鎖中

國，到中國以「乒乓外交」，融入國際社會，但美國兩大政黨對華的政策一直沒有停止過對中國

的種種打擊，甚至到美國前任總統奧巴馬的「重返亞洲」，矛頭直指中國，而特朗普更是明目張

膽。

和（２）美國共和、民主兩黨即使有歷史性千仇萬恨，但對中國卻是同一個鼻孔出氣，由是

哪一個黨上台也只是對中國作出不同程度明的、暗的打壓、封鎖，甚至要反中、滅中，是之為對

華「劣標」。

再看最新的具體情況，惹人注目者當然是（一）中美雙方同意在１０月初在美國華盛頓舉行

第１３輪中美經貿高級別磋商，而此會實際是早已「安排」在９月初舉行者，延了一個月，還是

「會」，卻未定期，也就是矛盾和分歧十分嚴重之反映。

由是中美之雙方工作層將於９月中旬開展認真磋商，為「高級別磋商取得實質性進展造好充

分準備」，又如何？

此因（二）中國商務部發言人高峰９日５日表示「堅決反對貿戰升級」的同時，正與「美方

就取消對華５，５００億美元商品加徵關稅進行嚴正交涉」，可以嗎？（Ｉ）從美方牽頭代表的

排名是：美國貿易代表萊特希澤（我譯「來踏欺詐」）、財政部長姆努欽，而「來踏欺詐」從來

就是仇華壓華之劣輩，過往的惡行就是當年千方百計的力圖阻止中國加入世界貿易組織ＷＴＯ，

可解讀者為（Ｉ）特朗普重用「來踏欺詐」，可以十分明確反映出此廝認同「來踏欺詐」對華之

見，更表特廝仇華壓華之惡思。

更重要的，是（ＩＩ）高峰表示「中方反制手段是充足的」，便可以在一定程度反映出中國

官員在相當程度對中美高級別經貿磋商不表樂觀。此見甚是，因特朗普為代表的以「美國優先」

為主導的劣見，惡策當然是要」打倒」世界第二經濟體系的中國，是之為「美國獨大」。

需要高度指出者，為（三）中方強調：美方的徵稅措施嚴重違背自由貿易規則和多邊貿易體

制，遂在世貿組織ＷＴＯ對美方提出申訴，是中方維護自身正當權益，同時也是桿衛多邊貿易體

制的舉措。特朗普是「霸王」，中國應有兩手準備。



＊美共和民主兩黨從來同一氣孔要打壓中國＊



但（四）中國亦一直強調，「貿戰升級不利於中國，不利於美國，也不利於全世界人民的利

益，甚至有可能給世界帶來災難性的後果」。我看要是「來踏欺詐」繼續以「老黃歷」引導其所

思所行，硬碰壁的可能性不輕。

重要者為（五）有報道稱特朗普不願意與中國討論華為被美國納入「實體清單」，高峰表中

方立場是明確的：「希望美國停止以國家安全名義、動用國家力量打壓中國企業的錯誤做法」，

此說甚是，所效乃不，因特朗普等廝眼紅中國加快５Ｇ商用化力度和步伐，而美國還是處於「乏

力」劣況，打壓華為，在所」難免」，又如何？美國科技肯定十分先進，各科企各自為戰，此為

特廝之」願「高」，惟「效益」有重大落差。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

