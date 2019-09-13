《異動股》舜宇漲逾１％，特朗普考慮與中國簽訂臨時貿易協議

《經濟通通訊社１３日專訊》貿易戰相關股之一的舜宇（０２３８２）現升１﹒０３％，報

１１７﹒６元，連揚三日累漲２﹒１％，盤中高見１１７﹒８元；成交約１４萬股，涉資

１６７３萬元。

美國總統特朗普表示，將會考慮與中國達成臨時貿易協議，不過更希望能與北京簽署一份完

整協議。較早時有報道稱，特朗普的部分高級貿易顧問在最近數日討論臨時協議的可能性，該協

議首次提出推遲甚至取消美國的部分關稅，以換取中國在知識產權及農業採購方面的承諾，不過

隨後白宮高級官員否認報道。

特朗普稱，很多分析師都在談論一份臨時協議，認為白宮應試著為較容易的範疇達成協議，

但實情是這並未有容易或困難之分，只有達成及未達成協議，但相關的建議他本人的確正在考慮

。

現時，恆生指數報２７０９５，升８點或升０﹒０３％，主板成交３０﹒４５億元。國企指

數報１０５９５，升２點或升０﹒０２％。

Ａ股因中秋假期休市。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １１﹒８８元 跌０﹒３４％

華顯光電 （００３３４） ０﹒４８元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒６１元 無升跌

信利國際 （００７３２） １﹒０６元 升１﹒９２％



高偉電子 （０１４１５） １﹒２８元 升１﹒５９％

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒１０元 跌１﹒４１％

瑞聲科技 （０２０１８） ４０﹒７５元 升０﹒２５％

富智康 （０２０３８） １﹒１６元 跌１﹒６９％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒５３元 無升跌

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（ｊｔ）

