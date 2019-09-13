《異動股》港交所昨挫３％後現靠穩，擬就收購倫交所提高現金比例

《經濟通通訊社１３日專訊》港交所（００３８８）昨日急挫３﹒５％後，現價略見反彈暫

升０﹒２５％，報２３８元；成交約１４１萬股，涉資３﹒３５億元。

港交所此前公布，已向倫敦證券交易所集團的董事會提議，將港交所及倫交所集團兩間公司

合併。港交所相信，與倫交所集團的建議合併是一項互利共贏的重大戰略機遇，可以打造一個領

先的全球性金融基礎設施。

根據呈交倫交所集團董事會有關該建議交易的條款，港交所以２０４５便士現金加

２﹒４９５股新股，換取１股倫交所股票，即等同以每股８３６１便士作價向倫交所提出收購。

反映倫交所的已發行及將發行股本價值為２９６億英鎊（約２８６８億港元），企業價值則為

３１６億英鎊（約３０６２億港元）。

另外，據《金融時報》引述消息人士報道，港交所將優化併購倫交所的交易條款，願意考慮

提高現金部分的比例，一改現時以股份合併為主的建議，因在港交所提出併購建議後一直遭到倫

交所冷待。

現時，恆生指數報２７１７８，上升９１點或上升０﹒３４％，主板成交１１７﹒４０億元

。國企指數報１０６２６，上升３４點或上升０﹒３３％。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６０﹒４０元 上升０﹒２５％

騰訊控股（００７００） ３５０﹒００元 上升０﹒１７％

建設銀行（００９３９） ６﹒２０元 上升０﹒４９％

中國移動（００９４１） ６７﹒６５元 上升０﹒４５％

友邦保險（０１２９９） ８０﹒２５元 上升１﹒３３％

工商銀行（０１３９８） ５﹒４２元 上升０﹒７４％

中國平安（０２３１８） ９５﹒００元 上升０﹒３７％

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