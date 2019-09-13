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即市新聞

13/09/2019 10:21

《中資異動》中匯（００３８２）漲近６％破頂，早前曾發盈喜

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中匯（００３８２）現價升５﹒５７％，報３﹒２２元；成交
約７５０萬股，涉資２４２７萬元，主動買盤６８％。
　　該股暫連升六日，累漲近一成五，今日盤中高見３﹒３１元，創今年七月上市以來新高。
　　中滙集團早前（１０日）公布，預期集團於截至今年８月３１日止年度，所錄得的來自持續
經營業務的綜合盈利（不考慮上市費用）較去年同期顯著增加。主要因學生人數上升，及集團之
華商品牌和辦學能力受到社會的認可和追捧，以及華商學院及廣州華商職業學院的國際化辦學特
色廣受歡迎，平均學費得以上升。
　　公司年度業績預計於１１月刊發。
　　現時，恆生指數報２７１５０，升６２點或升０﹒２３％，主板成交１４８﹒５０億元。國
企指數報１０６１８，升２５點或升０﹒２４％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中匯集團　（００３８２）　　　３﹒２２元　　　升５﹒５７％
　　中教控股　（００８３９）　　１０﹒９８元　　　升０﹒１８％
　　楓葉教育　（０１３１７）　　　２﹒６１元　　　升０﹒７７％
　　成實外教育（０１５６５）　　　２﹒２４元　　　升１﹒８２％
　　民生教育　（０１５６９）　　　１﹒４３元　　　無升跌

　　希望教育　（０１７６５）　　　１﹒３０元　　　跌０﹒７６％
　　新東方在線（０１７９７）　　１２﹒３０元　　　無升跌
　　銀杏教育　（０１８５１）　　　１﹒７７元　　　升１﹒１４％
　　中國科培　（０１８９０）　　　３﹒８９元　　　升０﹒７８％
　　新高教集團（０２００１）　　　３﹒１８元　　　跌１﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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