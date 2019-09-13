  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/09/2019 13:06

《異動股》空置稅將進行立法，信置（０８３）跌近２％為最差藍籌

　　《經濟通通訊社１３日專訊》信和置業（０００８３）現價跌１﹒６４％，報１２元；成交
約３７４萬股，涉資４５１４萬元。盤中低見１１﹒９８元。　
　　政府今日就俗稱「空置稅」的額外差餉修訂條例草案刊憲，計劃下月立法會復會首個首讀，
並預期在憲報刊登當日起計３個月後實施。條例草案規定，一手私人住宅單位發展商在獲發佔用
許可證（入伙紙）達１２個月或以上，須每年向政府申報單位狀況。若單位在１２個月內仍能未
售出，或於過去１２個月內有超過６個月時間沒有租出，則需要繳付額外差餉。
　　現時，恆生指數報２７２１０點，升１２３點或升０﹒４５％，主板成交２８４﹒７１億元
。國企指數報１０６５４點，升６２點或升０﹒５９％。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信和置業（０００８３）　　１２﹒００元　　　跌１﹒６４％
　　恆基地產（０００１２）　　３８﹒２０元　　　無升跌
　　新地　　（０００１６）　１１５﹒８０元　　　跌０﹒９４％
　　新世界　（０００１７）　　１０﹒３８元　　　跌０﹒５７％
　　會德豐　（０００２０）　　４７﹒３０元　　　跌０﹒５３％
　　恆隆地產（００１０１）　　１８﹒５０元　　　升０﹒２２％
　　長實集團（０１１１３）　　５６﹒７０元　　　跌０﹒５３％
　　太古地產（０１９７２）　　２６﹒２０元　　　跌０﹒７６％
　　九倉置業（０１９９７）　　４４﹒７０元　　　跌０﹒８９％　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道13/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：建行勝匯控6元以下吸
FOCUS13/09/2019
【FOCUS】官媒點題港府刊憲 一手「空置稅」效果成疑
生財有道13/09/2019
新地：從無囤積農地 港府應加快農地轉換程序
專訪13/09/2019
【駐滬專訪】普華永道霍澤倫：中國AI在細分領域已領先西方
國際動態13/09/2019
美國務卿蓬佩奧 或兼任國安顧問
FOCUS12/09/2019
【FOCUS】「羅茱之戀」一語成讖? 港所世紀大刁非免費午餐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金