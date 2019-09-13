《異動股》空置稅將進行立法，信置（０８３）跌近２％為最差藍籌

《經濟通通訊社１３日專訊》信和置業（０００８３）現價跌１﹒６４％，報１２元；成交

約３７４萬股，涉資４５１４萬元。盤中低見１１﹒９８元。

政府今日就俗稱「空置稅」的額外差餉修訂條例草案刊憲，計劃下月立法會復會首個首讀，

並預期在憲報刊登當日起計３個月後實施。條例草案規定，一手私人住宅單位發展商在獲發佔用

許可證（入伙紙）達１２個月或以上，須每年向政府申報單位狀況。若單位在１２個月內仍能未

售出，或於過去１２個月內有超過６個月時間沒有租出，則需要繳付額外差餉。

現時，恆生指數報２７２１０點，升１２３點或升０﹒４５％，主板成交２８４﹒７１億元

。國企指數報１０６５４點，升６２點或升０﹒５９％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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信和置業（０００８３） １２﹒００元 跌１﹒６４％

恆基地產（０００１２） ３８﹒２０元 無升跌

新地 （０００１６） １１５﹒８０元 跌０﹒９４％

新世界 （０００１７） １０﹒３８元 跌０﹒５７％

會德豐 （０００２０） ４７﹒３０元 跌０﹒５３％

恆隆地產（００１０１） １８﹒５０元 升０﹒２２％

長實集團（０１１１３） ５６﹒７０元 跌０﹒５３％

太古地產（０１９７２） ２６﹒２０元 跌０﹒７６％

九倉置業（０１９９７） ４４﹒７０元 跌０﹒８９％

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（ｕｌ）

