《美元走勢－羅明立》關注歐元１﹒１１３０阻力，短線仍小注做空

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒２５ １０７﹒９０ １０８﹒００

歐元╱美元 １﹒１１０９ １﹒１０５６ １﹒１０９４

英鎊╱美元 １﹒２４７８ １﹒２３２７ １﹒２４１０

美元╱瑞郎 ０﹒９９０６ ０﹒９８６９ ０﹒９８７６

美元╱港元 ７﹒８２７０ ７﹒８１９８ ７﹒８２３７



《美元走勢》中美貿易緊張氣氛持續緩和，加上歐洲央行重啟買債計劃刺激經濟，美國三大

指數昨日（１２日）上升。美國國債價格下跌，１０年期美債息升至５周高位，收報

１﹒７８３７％。美匯指數先升後回，初步支持位於９７﹒８０，即５０天平均線。由於，美聯

儲仍未有持續減息的取向，預料美元走勢仍然反復偏好。

歐洲央行宣布將存款利率下調１０個基點，由負０﹒４％降至負０﹒５％，並重啟量化寬鬆

計劃，從１１月開始每月買進２００億歐元的債券。歐央行總裁德拉克表示，貨幣措施目的在於

令歐元區經濟再膨脹。另外，央行將未來ＧＤＰ增長預測下調，今明兩年增長分別下調至１﹒１

％及１﹒２％；同時亦將今明兩年通脹下調至１﹒５％及１﹒６％。

由於市場早已預期央行有刺激措施，歐元跌至１﹒０９低位便有獲利盤補倉，結果歐元急彈

至１﹒１０８０，今日（１３日）更一度重上１﹒１１。現時５０天線在１﹒１１３０，關注該

水平的阻力，短線仍部署小注做空。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１００ １﹒０９５０ １﹒１１５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 沽出加元 １﹒３２３０ １﹒３１００ １﹒３２８０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

