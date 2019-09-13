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即市新聞

13/09/2019 16:42

《美元走勢－羅明立》關注歐元１﹒１１３０阻力，短線仍小注做空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒２５　　　１０７﹒９０　　　１０８﹒００
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１０９　　　１﹒１０５６　　　１﹒１０９４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４７８　　　１﹒２３２７　　　１﹒２４１０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９０６　　　０﹒９８６９　　　０﹒９８７６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２７０　　　７﹒８１９８　　　７﹒８２３７

　　《美元走勢》中美貿易緊張氣氛持續緩和，加上歐洲央行重啟買債計劃刺激經濟，美國三大
指數昨日（１２日）上升。美國國債價格下跌，１０年期美債息升至５周高位，收報
１﹒７８３７％。美匯指數先升後回，初步支持位於９７﹒８０，即５０天平均線。由於，美聯
儲仍未有持續減息的取向，預料美元走勢仍然反復偏好。
　　歐洲央行宣布將存款利率下調１０個基點，由負０﹒４％降至負０﹒５％，並重啟量化寬鬆
計劃，從１１月開始每月買進２００億歐元的債券。歐央行總裁德拉克表示，貨幣措施目的在於
令歐元區經濟再膨脹。另外，央行將未來ＧＤＰ增長預測下調，今明兩年增長分別下調至１﹒１
％及１﹒２％；同時亦將今明兩年通脹下調至１﹒５％及１﹒６％。
　　由於市場早已預期央行有刺激措施，歐元跌至１﹒０９低位便有獲利盤補倉，結果歐元急彈
至１﹒１０８０，今日（１３日）更一度重上１﹒１１。現時５０天線在１﹒１１３０，關注該
水平的阻力，短線仍部署小注做空。　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１００　　　１﹒０９５０　　　１﹒１１５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　沽出加元　　１﹒３２３０　　　１﹒３１００　　　１﹒３２８０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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