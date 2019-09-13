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即市新聞

13/09/2019 13:35

【本港樓市】中銀、恒生及渣打齊加按息，料中小型銀行逐步跟隨

　　《經濟通通訊社１３日專訊》繼匯豐銀行調升按揭利率後，多間大型銀行相繼跟隨，中銀香
港（０２３８８）、恆生（０００１１）及渣打銀行亦上調樓宇按揭貸款的封頂利率。
　　據悉，中銀香港、恆生將樓按的封頂息率上調至最優惠利率（Ｐ）減２﹒５厘，即實際按息
加至２﹒６２５厘，渣打香港亦將封頂利率由Ｐ減２﹒９厘，上調至Ｐ減２﹒７５厘，與匯豐看
齊。

＊中小型銀行料逐步跟隨調整按息＊

　　中原按揭董事總經理王美鳳回應指，資金成本上升下，其他大型銀行亦相繼跟隨上調按揭息
率及優惠，以進一步改善按揭業務利潤及息差，及抵銷資金水平上漲影響。由於大型銀行調整按
揭優惠具指標性作用，預料中小型銀行將會逐步跟隨調整，但實際調整視乎銀行的資金成本及樓
按積極性。

＊第四季轉按料大降四成以上＊

　　王美鳳指出，新一輪按揭調整後，年內新按息率加幅調整合計０﹒２５％，每月供款增幅約
近３％，相信對樓市影響輕微，相信年內銀行調整按息行動暫告一段落，加上美國年內有機會再
減息，按息將維持約兩厘幾低水平。
　　由於轉按息率較目前大部分業主享有之按息將高出０﹒２５％，加上轉按回贈已降至主要為
１％，甚至個別已沒回贈，轉按誘因已大減，料轉按申請將會大幅減少，相信轉按尾班車後，第
四季轉按數字將大跌四成以上。（ｂｉ）

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