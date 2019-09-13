【本港樓市】中原ＣＣＬ指數按周跌０﹒２７％，創１９周新低　

《經濟通通訊社１３日專訊》本港樓價持續有回落趨勢，反映二手樓價走勢的的中原城市領

先指數（ＣＣＬ）最新報１８４﹒９６點，按周跌０﹒２７％，創１９周新低。其中，中原城市

大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８６﹒６４點，創２０周新低，按周跌０﹒２７％；中

小型單位ＣＣＬ亦創１９周新低，報１８５﹒２６點，按周跌０。３％；大型單位ＣＣＬ報

１８３﹒４３點，創１８周新低，按周跌０﹒０８％，４周累跌１﹒５４％。

分區方面，新界兩區樓價跌勢明顯擴大，其中新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌０﹒６％至

１６６﹒４８點、新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ則按周跌２﹒０２％至１９４﹒４５點，跌幅為３２

周最大。新界兩區指數齊跌３周，亦是３８周以來首見，反映今次樓價調整由新界開始。

至於港九兩區ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ則雙雙結束連跌２周的頹勢。港島樓價指數報１９５﹒３７

點，按周升０﹒１４％；九龍區樓價按周升０﹒５％，錄１８２﹒５點。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇認為，港九市區指數單周回升只屬技術性反彈，無礙樓

價持續向下。事實上，ＣＣＬ四大整體指數齊跌３周，是３７個星期，即２０１８年１２月以來

首見，相信是樓價加快向下調整的訊號，預期樓價在中秋過後將隨即展開連跌，且跌勢顯著，結

束早前窄幅回軟的局面。但他認為，樓市並非轉勢大跌，估計樓價重回今年初水平。（ｙｗ）

