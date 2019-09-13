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即市新聞

13/09/2019 17:53

《再戰明天》李克強應邀訪俄羅斯，觀望聯儲局和英倫銀行下周議息

　　《經濟通通訊社１３日專訊》下周重點落在周二（１７日）及周三（１８日）聯儲局議息，
同時，英倫銀行亦於下周四（１９日）議息。

＊中國總理李克強應邀訪問俄羅斯＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明日（１４日），歐盟財長在赫爾辛基開會，討論財政規
定和能源稅。
　　下周一（１６日）中國總理李克強應俄羅斯總理梅德韋杰夫邀請，對俄羅斯進行正式訪問
（至９月１８日）。
　　下周一，英國反對退歐的自由民主黨召開年度會議。
　　下周一晚上７：００ｐｍ，愛爾蘭財長多諾霍在一場活動上就「英國退歐、愛爾蘭經濟和歐
洲金融科技的未來」發表講話。

＊內地公布工業及零售數據，紐約儲行公布製造業指數＊

　　下周一，日本股市假期休市。
　　在數據方面，下周一早上１０：００ａｍ，中國公布８月城鎮固定資產投資（年初至今），
年率料維持於５﹒７％；工業生產年率料由４﹒６％升上５﹒２％；工業生產（年初至今）年率
料維持於５﹒８％。內地８月零售銷售（年初至今）年率料維持於８﹒３％；零售銷售年率料由
７﹒６％升上７﹒９％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布９月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由４﹒８下滑至４。
９：００ｐｍ，加拿大公布８月成屋銷售，月率料由３﹒５％跌至１﹒５％。

＊建生國際開股東會＊

　　在本港，下周一，建生國際（００２２４）和衍生集團（０６８９３）開股東會。（ｈｏ）

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