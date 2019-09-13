《再戰明天》李克強應邀訪俄羅斯，觀望聯儲局和英倫銀行下周議息

《經濟通通訊社１３日專訊》下周重點落在周二（１７日）及周三（１８日）聯儲局議息，

同時，英倫銀行亦於下周四（１９日）議息。



＊中國總理李克強應邀訪問俄羅斯＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明日（１４日），歐盟財長在赫爾辛基開會，討論財政規

定和能源稅。

下周一（１６日）中國總理李克強應俄羅斯總理梅德韋杰夫邀請，對俄羅斯進行正式訪問

（至９月１８日）。

下周一，英國反對退歐的自由民主黨召開年度會議。

下周一晚上７：００ｐｍ，愛爾蘭財長多諾霍在一場活動上就「英國退歐、愛爾蘭經濟和歐

洲金融科技的未來」發表講話。



＊內地公布工業及零售數據，紐約儲行公布製造業指數＊



下周一，日本股市假期休市。

在數據方面，下周一早上１０：００ａｍ，中國公布８月城鎮固定資產投資（年初至今），

年率料維持於５﹒７％；工業生產年率料由４﹒６％升上５﹒２％；工業生產（年初至今）年率

料維持於５﹒８％。內地８月零售銷售（年初至今）年率料維持於８﹒３％；零售銷售年率料由

７﹒６％升上７﹒９％。

８：３０ｐｍ，美國公布９月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由４﹒８下滑至４。

９：００ｐｍ，加拿大公布８月成屋銷售，月率料由３﹒５％跌至１﹒５％。



＊建生國際開股東會＊



在本港，下周一，建生國際（００２２４）和衍生集團（０６８９３）開股東會。（ｈｏ）

