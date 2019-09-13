南華早報：國泰航空（００２９３）削航班，８月份載客量大降

《經濟通通訊社１３日專訊》據《南華早報》報道指，隨著最近的社會政治活動，國泰航空
（００２９３）８月份載客量大幅下降後，暫停了幾條短途和長途航線，並削減部分航班。
報道指，國泰已暫停飛往印度尼西亞棉蘭的航班，以及暫停白天飛往巴黎和法蘭克福的航班
，亦削減飛往紐約、華盛頓和溫哥華的航班數量。
另外，都柏林航線將於１１月７日暫停，並在從明年起只在夏季營運該航線。（ｂｎ）
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