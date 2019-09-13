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13/09/2019 17:15

【本港樓市】地政總署：西九龍用地下周五公開招標出售

　　《經濟通通訊社１３日專訊》地政總署公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣地計
劃內位於九龍連翔道與柯士甸道西交界的九龍內地段第１１２６２號的用地。招標於下周五
（２０日）開始，截標日期為１１月２２日。
　　九龍內地段第１１２６２號的地盤面積約為５９７４６平方米，指定作非工業（不包括住宅
、倉庫及加油站但包括酒店）用途。最低及最高的樓面面積分別為１７﹒６４萬平方米及
２９﹒４萬平方米。（ｂｉ）

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