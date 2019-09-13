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即市新聞

13/09/2019 15:51

【新股上市】ＥＳＲ再遞交主板上市申請，上半年盈利升近２３％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》於今年６月份擱置在香港上市的亞太區最大物流地產平台ＥＳ
Ｒ　Ｃａｙｍａｎ，再向港交所遞交主板上市申請。
　　據ＥＳＲ最新提交的招股文件，截至今年６月底止，集團母公司擁有人應佔利潤為７５９５
萬美元，按年升２２﹒９１％；收益約為１﹒５６億美元，按年升６６﹒２５％。德銀和中信里
昂為上市聯席保薦人。
　　ＥＳＲ在今年６月宣布，鑑於當時市況，決定全球發售在此刻不予進行。該公司原計劃在上
港市發售約５﹒６１億股，集資最９７﹒５６億港元，招股價介乎每股１６﹒２至１７﹒４港元
。（ｋｉ）

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