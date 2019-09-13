《經濟通通訊社１３日專訊》於今年６月份擱置在香港上市的亞太區最大物流地產平台ＥＳ
Ｒ Ｃａｙｍａｎ，再向港交所遞交主板上市申請。
據ＥＳＲ最新提交的招股文件，截至今年６月底止，集團母公司擁有人應佔利潤為７５９５
萬美元，按年升２２﹒９１％；收益約為１﹒５６億美元，按年升６６﹒２５％。德銀和中信里
昂為上市聯席保薦人。
ＥＳＲ在今年６月宣布，鑑於當時市況，決定全球發售在此刻不予進行。該公司原計劃在上
港市發售約５﹒６１億股，集資最９７﹒５６億港元，招股價介乎每股１６﹒２至１７﹒４港元
。（ｋｉ）
13/09/2019 15:51
【新股上市】ＥＳＲ再遞交主板上市申請，上半年盈利升近２３％
《經濟通通訊社１３日專訊》於今年６月份擱置在香港上市的亞太區最大物流地產平台ＥＳ
Ｒ Ｃａｙｍａｎ，再向港交所遞交主板上市申請。
據ＥＳＲ最新提交的招股文件，截至今年６月底止，集團母公司擁有人應佔利潤為７５９５
萬美元，按年升２２﹒９１％；收益約為１﹒５６億美元，按年升６６﹒２５％。德銀和中信里
昂為上市聯席保薦人。
ＥＳＲ在今年６月宣布，鑑於當時市況，決定全球發售在此刻不予進行。該公司原計劃在上
港市發售約５﹒６１億股，集資最９７﹒５６億港元，招股價介乎每股１６﹒２至１７﹒４港元
。（ｋｉ）
|生財有道13/09/2019
【嚟緊炒D乜】康師傅見低要吸納 博國慶推內需新政策
|生財有道13/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：建行勝匯控6元以下吸
|FOCUS13/09/2019
【FOCUS】官媒點題港府刊憲 一手「空置稅」效果成疑
|生財有道13/09/2019
新地：從無囤積農地 港府應加快農地轉換程序
|專訪13/09/2019
【駐滬專訪】普華永道霍澤倫：中國AI在細分領域已領先西方
|國際動態13/09/2019
美國務卿蓬佩奧 或兼任國安顧問
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰