《小傳日記》下周一放水，內銀好進取；險破牛熊線，淡友趨抖顫！

《小傳日記》花旗國一哥侵侵（特朗普）親自表示，話諗住同神州簽訂一份臨時貿易協議，

花旗國魚缸又再彈起，道指更加係七連升。另外，歐洲央行亦都一如預期減息０﹒１厘，並會喺

１１月開始重啟ＱＥ，減息浪潮下，歐洲魚缸都普遍踢高。

香江今日係食月餅玩燈籠嘅節日，雖然唔少缸友一心快Ｄ等今晚可以賞月，成交好鬼淡靜，

但魚缸今日表現相當唔錯。今朝高開６６點後，一度倒跌最多１３點，低見２７０７４點，但隨

住貿易相關股炒上，加上人行下周一（１６日）就會降準半個百分點，內銀下晝愈升愈勁，而生

發發（００３８８）同ＡＩＡ（０１２９９）亦都反彈近兩巴仙，魚缸最多彈起２７８點，高見

２７３６６點，相當逼近牛熊分界線，即２５０天線（２７３７４點），最後全日進帳２６５點

或１巴仙，報２７３５２點。主板成交５７７億銀，按日大減近兩成半，亦都創今年７月５日以

嚟最低！

國貨佬指數彈起９５點或近１巴仙，報１０６８７點。

Ａ場今日因為中秋假期冇做刁，真係好！

重磅藍戰士全線踢高，生發發噚日蒸發超過３巴仙後，今日有消息話佢會喺併購倫交所呢單

刁上面，會增加多Ｄ現金出資嘅部分，雖然「孖屐」仍然唔睇好呢單刁，但佢今日都反彈逾一巴

仙，報２４０﹒８銀。ＡＩＡ都彈起近兩巴仙，報８０﹒７銀。大象（００００５）跳起近一巴

仙，報６０﹒７銀。ＱＱ（００７００）就腳軟幾乎無升跌，報３４９﹒６銀。內銀股表現勁揪

，建行（００９３９）、工行（０１３９８）同中行（０３９８８）都升咗超過１巴仙，報６﹒

２４銀、５﹒４５銀同３﹒２０銀。



＊空置稅在即磚頭佬得戚，人仔又帶動內房佬起哄＊



空置稅如箭在弦，地產建設商會都希望政府三思暫緩，因為地產佬嘅一手私人住宅有入伙紙

之後一年內賣唔出，又或者一年內超過一半時間無人租，就要交額外差餉。不過，部分地產佬食

晏之後拗腰，好似都唔怕呢項政策。嘉里建設（００６８３）踢高逾１巴仙，報２６銀。有好多

農地嘅恆地（０００１２）亦起哄逾１巴仙，報３８﹒６銀。長實（０１１１３）撐起近１巴仙

，報５７﹒５銀。新地（０００１６）噚日派成績表，基礎溢利多近７巴仙，但差過「孖屐」預

期，不過有花旗、大和唱好，全日多３毫子，報１１７﹒２銀。不過，信置（０００８３）就縮

水近１巴仙，報１２﹒１銀，係全日表現最差藍戰士。

侵侵親自話，會考慮同神州簽訂貿易臨時協議，離岸人仔今日曾抽升逾２００點子，帶動內

房佬全線踢高。龍光地產（０３３８０）鏟高近半成，報１１﹒７銀，收復五十天線

（１１﹒５４８銀）、百天線（１１﹒５７５銀）。新城發展（０１０３０）四連升兼四連陽，

踢高逾４巴仙，報６﹒９６銀，高見６﹒９７銀，創近一個半月高位。世房（００８１３）起哄

近４巴仙，報２３﹒６銀，高見２３﹒６５銀，創逾兩個月高位。佳兆業（０１６３８）醒神漲

逾３巴仙，報３﹒２３銀，收復百天線（３﹒２３銀）。融創（０１９１８）生猛升逾３巴仙，

報３４﹒８５銀，收復五十天線（３４﹒７０７銀）。



＊貴陽不限購車佬真勁揪，經銷商齊升今日真高興＊



祖國貴陽終於好消息出，話說佢地廢除小客車號管理規定，成為全國第一個市取消限購令，

今日班車佬一齊飛高高，吉利（００１７５）升近半成，報１４﹒１２銀；長汽（０２３３３）

抽高逾４巴仙，報５﹒７６銀；比亞迪（０１２１１）飛起近４巴仙，報４２﹒７銀；廣汽

（０２２３８）踢高逾半成，報８﹒５銀；華晨（０１１１４）漲逾４巴仙，報９﹒７１銀。

車佬都咁靚仔，連帶一班汽車經銷商家都同樣高高興興過中秋，美東汽車（０１２６８）微

升不足半巴仙，報６﹒５３銀。廣匯寶信（０１２９３）飆逾半成，報１﹒６３銀。潤東汽車（

０１３６５）漲２巴仙，報０﹒５１銀。正通汽車（０１７２８）抽升逾６巴仙，報２﹒７８銀

。和諧汽車（０３８３６）漲逾２巴仙，報２﹒７銀。



＊外遊慶中秋鐵鳥唔駛憂，愈多機飛起油佬愈歡喜＊



神州今日開始慶祝中秋假期，好多人都可能會去轉旅行，所以一班神州鐵鳥齊齊彈起，國航

（００７５３）踢高逾２巴仙，報７﹒５８銀。國銀租賃（０１６０６）趴低１２巴仙，報

１﹒５９銀。中銀航空租賃（０２５８８）起飛近２巴仙，報７６﹒２銀，盤中高見７６﹒８元

，創上市新高。中國飛機租賃（０１８４８）跳起近１巴仙，報８﹒２３銀。南航

（０１０５５）鏟起近３巴仙，報５﹒１４銀。

飛機起飛得多，用油就愈多，所以「三桶油」今日表現都唔差！中石油（００８５７）彈起

近１巴仙，報４﹒２３銀。中石化（００３８６）跳起逾１巴仙，報４﹒９５銀。不過，中海油

（００８８３）就無升跌，報１１﹒９銀。油服佬表現就好Ｄ，安東油服（０３３３７）跳起近

４巴仙，報０﹒８４銀。中海油服（０２８８３）彈起半巴仙，報９﹒５３銀。假期愉快，請請

！



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