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13/09/2019 11:42

【貿易開戰】特朗普：考慮與中國達成臨時貿易協議

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普表示，將會考慮與中國達成臨時貿易協議，不
過更希望能與北京簽署一份完整協議。
　　較早時有報道稱，特朗普的部分高級貿易顧問在最近數日討論臨時協議的可能性，該協議首
次提出推遲甚至取消美國的部分關稅，以換取中國在知識產權及農業採購方面的承諾，不過隨後
白宮高級官員否認報道。
　　特朗普稱，很多分析師都在談論一份臨時協議，認為白宮應試著為較容易的範疇達成協議，
但實情是這並未有容易或困難之分，只有達成及未達成協議，但相關的建議他本人的確正在考慮
。（ｍｎ）

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