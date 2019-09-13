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即市新聞

13/09/2019 10:01

《保險智衛－余栢堅》儲蓄加醫保，為退休醫療開支未雨綢繆

　　《保險智衛》隨著醫療費用每年不斷攀升，單靠儲蓄未必能足夠應付未來的醫療開支，加上
香港人口老化問題嚴重，根據政府調查數據顯示，預期到２０６６年，６５歲及以上的長者佔總
人口約３６﹒６％，預計可能會令公共醫療團隊及設施較現時更加供不應求。若病患者希望使用
私家醫院的服務，醫療保險便可分擔部分醫療費用所帶來的經濟壓力，對香港社會整體醫療系統
的分流擔當重要角色。
　　另一方面，立法會秘書處發表的「香港的個人醫療保險」研究簡報指出，２０１６年全港有
２４０萬個人醫保受保人，較２００６年的１３５萬人急升７８％，反映個人醫療保險的滲透率
越來越高；政府今年４月推出的自願醫保計劃亦促進醫療保險的持續發展。

＊固定供款年期醫保，多一個選擇＊

　　醫療保障是人生規劃的重要一環，傷患、疾病往往無法預測，越早建立醫療保障安全網，減
低突發醫療需要及其開支帶來的衝擊。
　　或許不少人士對投保醫療保險存疑，在投保醫療保險後，多年均沒有醫療需要，豈不白交保
費？然而醫療保單一般需要每年續保，若投保人中途斷供，便會頓時失去醫療保障，到年長時才
投保，又可能會因健康轉差，引致需要繳付附加保費，或甚申請被拒，令一般大眾對於購買醫療
保險有所猶豫，減低購買醫療保險的意欲。針對此情況，近年市面上就設計出一些同時兼具儲蓄
成分和設固定供款期的醫保計劃，為投保人提供更多元化的醫保選擇。

＊醫療儲蓄二合一＊

　　此種有醫療儲蓄概念的保險將醫療保險與儲蓄保險合二為一，以固定的保費供款年期代替一
直供款至保障期完結，比如供款２０年，享醫療保障至１００歲；投保人享有醫療保障之餘，已
繳保費亦具儲蓄功能，保單會以保證現金價值及終期紅利的方式累積，享保障的同時更累積財富

　　醫療保險產品種類較為複雜繁多，但由於醫療保障是人生理財的重要一環，因此無論購買何
種醫療保險，都要清楚明白每個保單細節，選擇最適合自己的醫療保險計劃。在年輕又或是身體
未出現毛病時，盡早未雨綢繆，為自己將來的潛在醫療開支實行全面計劃及保障。
《富衛香港及澳門首席精算師　余栢堅》

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