《積金有道－劉家怡》強積金可扣稅自願性供款管理有法

《積金有道》近年互聯網服務發展迅速，網購漸成港人日常購物方法之一。早前有報道引述

統計處數據顯示，２０１８年有逾三成半人在過去一年曾網上購物，較２０１６年調查時增加８

％。當中大部分人表示上網購買日用品和衣物，另有一半表示曾於網上訂購機票和酒店，可見港

人已漸習慣透過互聯網進行交易及處理各種事務。在這種大趨勢下，各種銀行、保險、投資理財

服務等亦走向電子化，例如今年剛推出的強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ），部分受託人便提

供網上開戶服務，方便成員參與，鼓勵市民更積極為未來退休作準備，大家不妨也多加善用這些

電子化服務，隨時隨地在網上進行強積金管理和調配。



＊最快兩個工作天可於網上開戶＊



自ＴＶＣ於今年四月推出以來，經過幾個月時間了解，大眾對ＴＶＣ已有一定認知，明白

ＴＶＣ既能申請扣稅，長遠亦可增加退休儲備。不過我亦發現有部分朋友仍覺得開戶煩瑣，因此

缺乏動力參與。

事實上，透過受託人提供的網上開戶服務，成員只需完成幾個簡單步驟，便可輕鬆開立

ＴＶＣ帳戶。以友邦香港為例，成員可透過我們的網站直接申請，毋須經過僱主代為安排，最快

兩個工作天便能迅速完成ＴＶＣ開戶。從我們的紀錄亦見到不少新成員是透過不同電子渠道開立

ＴＶＣ帳戶，可見網上開戶和電子化，對成員有一定吸引力。



＊善用網上平台及手機Ａｐｐ，輕鬆管理ＴＶＣ＊



成功開戶之後，大家也可善用網上平台及智能手機，隨時隨地檢視自己的ＴＶＣ帳戶及強積

金基金表現。友邦香港為成員提供的「友聯繫」流動應用程式，讓成員只須以一個密碼，便可登

入一站式的電子平台，管理所有帳戶，輕鬆掌握強積金最新狀況，毋須待季結或年結時受託人寄

出權益結算書才得知表現。

友邦香港的電子化服務亦延伸至強積金基金轉換及重整投資組合等範圍，讓成員可於彈指間

輕鬆管理強積金及ＴＶＣ供款，及時作出投資策略調整。當收妥成員指示，我們最快只需一個工

作天便可作基金轉換，較電話、表格等方法更加省時方便，而且轉換次數不限及費用全免，讓成

員可更有效率管理強積金及ＴＶＣ供款。至於繳付供款方面，友邦香港現時亦提供多元化的繳款

方式，包括自動轉帳、便利店、信用卡等，藉此進一步加強彈性，為成員提供方便。

希望以上內容能讓大家對於網上開戶及管理ＴＶＣ有更多了解，善用互聯網及科技的便利，

克服「怕麻煩」的心態，踏出ＴＶＣ退休理財第一步。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

