內銀全線受捧，港股收升２６５點報２７３５２，險觸及２５０天線

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普表示，將會考慮與中國達成臨時貿易協議，隔

晚（１２日）美股三大指數全線上升，道指更連升七日。同時，歐洲央行宣布重啟量化寬鬆措施

以刺激經濟，並減息０﹒１厘。港股今早高開６６點，未幾一度倒跌１３點，低見２７０７４點

。隨著人行將於下周一（１６日）降準半個百分點，內銀今日再次炒高，加上重磅股升幅有所擴

大，港股午後一度最多升２７８點，高見２７３６６點，相當貼近２５０天線（２７３７４點）

，最終全日進帳２６５點或０﹒９８％，報２７３５２點。主板成交５７６﹒７９億元，按日大

減近２５％，為今年７月５日以來最低。國企指數報１０６８７，升９５點或０﹒９０％。

Ａ股今日中秋假期休市。



＊貴陽市取消限購車股急漲，信利飆近一成＊



貴陽市今日取消汽車限購，為目前全國實行限購政策的９個省市中首個取消限購的城市，汽

車股全線急升。吉利（００１７５）漲４﹒７５％，報１４﹒１２元，為升幅最大藍籌及國指股

。東風（００４８９）升５﹒４２％，報８﹒１７元。華晨（０１１１４）走高４﹒０７％，報

９﹒７１元。比亞迪（０１２１１）漲３﹒８９％，報４２﹒７元。廣汽（０２２３８）揚

５﹒２８％，報８﹒５０元。長汽（０２３３３）升４﹒３５％，報５﹒７６元。

貿易戰緊張氣氛繼續有所緩和，出口相關股普遍上升，萬洲（００２８８）升３﹒０５％，

報７﹒４４元。申洲（０２３１３）漲３﹒１１％，報１１２﹒６元。信義玻璃（００８６８）

揚３﹒７７％，報８﹒８１元。敏華（０１９９９）走高２﹒４９％，報４﹒５３元。創科實業

（００６６９）揚１﹒５７％，報５８﹒２０元。

手機設備股亦見有資金追捧，信利國際（００７３２）急升９﹒６２％，報１﹒１４元。舜

宇（０２３８２）漲２﹒５８％，報１１９﹒４元。富智康（０２０３８）揚３﹒３９％，報

１﹒２２元。瑞聲（０２０１８）走高０﹒７４％，報４０﹒９５元。丘鈦（０１４７８）軟

１﹒５２％，報９﹒０９元。



＊下周一降準內銀再炒高，友邦反彈近２％＊



人行此前宣布將於下周一全面降準０﹒５個百分點，內銀股全線上揚，建行（００９３９）

升１﹒１３％，報６﹒２４元。工行（０１３９８）漲１﹒３％，報５﹒４５元。農行

（０１２８８）揚０﹒９５％，報３﹒１８元。中行（０３９８８）走高１﹒２７％，報３﹒２

元。招行（０３９６８）漲１﹒５８％，報３８﹒７元。交行（０３３２８）升０﹒９３％，報

５﹒４５元。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒７５％，報６０﹒７元。港交所（００３８８）昨

日急跌逾３％後，今反彈１﹒４３％，報２４０﹒８元。騰訊（００７００）揚０﹒０６％，報

３４９﹒６元。中移動（００９４１）走高０﹒２２％，報６７﹒５元。友邦（０１２９９）漲

１﹒８９％，報８０﹒７元。

政府今日就俗稱「空置稅」的額外差餉修訂條例草案刊憲，計劃下月立法會復會首個首讀，

並預期在憲報刊登當日起計３個月後實施。本地地產股個別發展，信置（０００８３）軟

０﹒８２％，報１２﹒１元，為表現最差藍籌。嘉里建設（００６８３）升１﹒３６％，報２６

元。長實（０１１１３）漲０﹒８８％，報５７﹒５元。新地（０００１６）全年基礎盈利遜預

期，全日升０﹒２６％，報１１７﹒２元。新世界（０００１７）無升跌，報１０﹒４４元。

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