【修例風暴】右眼疑被布袋彈射傷少女准覆核，警承諾封存醫療報告

《經濟通通訊社１３日專訊》８﹒１１於尖沙咀疑遭防暴警以懷疑布袋彈射傷右眼的少女，

早前就警方以手令向醫院取得其醫療報告，以Ｋ隱名提出司法覆核，要求法庭頒令禁制警方使用

其醫療報告等。高等法院昨（１２日）審理有關申請後，今早（１３日）頒下判詞，決定受理有

關司法覆核許可申請， 而由於警方昨於庭上表明，不反對將取得的醫療報告封存，並承諾暫不

會使用報告內容，因此法官毋須處理少女一方的此項申請。

法官於判詞中指出，根據申請人Ｋ的入稟狀，Ｋ於２０１９年８月１１日在尖沙咀疑遭防暴

警以懷疑布袋彈射傷右眼，她其後透過警方記者會得知，警方已取得手令，向伊利沙伯醫院取得

她於８月１１日入院當天的醫療報告，Ｋ的代表律師隨即去信警方，要求警方提供手令的副本但

遭拒，Ｋ因此提出本案申請。

法官林雲浩於判詞中澄清，本案並非關於警方是否應否申請手令，而司法覆核亦非處理上述

爭議的合適途徑，本案亦非關於裁判官應否批出有關手令，由於有關手令已被執行，因此正如警

方代表資深大律師於庭上所指，Ｋ應該考慮向警方提出民事訴訟。

法官因此指本案的爭議範圍相當狹窄，即警方拒絕向Ｋ提供手令的做法。法官引述Ｋ的代表

資深大律師所指，由於有關手令牽涉Ｋ的私隱，因此拒絕向Ｋ提供手令副本，將會阻礙Ｋ向法庭

申請擱置有關手令，警方昨曾於庭上作出解釋，法官認為應就上述爭議進行更全面的審訊，因此

決定受理有關司法覆核申請。

法官於判詞中續指，Ｋ要求法庭批出兩個臨時命令，包括禁制警方進一步閱讀、使用及發放

Ｋ的個人資料，直至本案審結為止，而警方亦於庭上表明，警方不反對暫將取得的醫療報告封存

，並承認暫不會使用報告內容。代表警方的資深大律師於庭上表明，此舉或會對警方調查工作構

成延誤，因此警方會保留作進一步申請的權利，法官因此認為已毋須再處理上述申請。

另外，Ｋ又要求法庭頒令，強制警方向Ｋ提供涉案手令，但Ｋ一方於庭上表明不會堅持此項

申請。法官因此下令，決定受理Ｋ的覆核申請，雙方需按時提交文件，正式審訊日期將會根據雙

方律師的時間表而決定，預計審期１天。（ｚｚ）

