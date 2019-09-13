【修例風暴】人民日報：解決香港住房問題不能再等

《經濟通通訊社１３日專訊》官媒《人民日報》發文評論香港的住屋問題，力撐《收回土地

條例》。文章指，香港市民除了進一步呼籲止暴制亂，更多人開始將關注的目光投向影響香港發

展的深層次問題，尤其是住房問題。



＊地產商是時候釋放最大善意，不應囤地居奇、賺盡最後一個銅板＊



文章提及，民建聯日前促請政府引用《收回土地條例》增加土地供應，以大量興建公營房屋

，文章認為其建議無疑為特區政府提出了一條解難題的思路。條例針對的土地主要是指囤積於地

產商手中長期不開發的土地，雖然援引條例或遭曠日持久的司法覆核，特區政府對於是否引用條

例有過遲疑，但諸路不通後，收回土地是可行之道。為公共利益計，為解決民生計，地產商是時

候釋放最大善意，而不應只打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板。文章針對長和資深顧問

李嘉誠早前的言論稱：「什麼才是對香港未來負責？什麼才是對年輕人網開一面？這才是。」

文章指，香港人看重人權。但在一般人看來，有房住，有衣穿，有飯吃，正是最基本的人權

，是最基本的尊嚴。香港絕沒有理由，一面穿著「全球最有競爭力經濟體」等光鮮靚麗的外衣，

一面卻在住房上露出極為難堪的裡子。香港不僅要「有效市場」，更需要「有為政府」。三個月

來，「反修例」之所以將許多原本不關心政治的年輕人捲入其中，很大一部分原因，就在於他們

對未來的無力感，而住房，正是重要根源。對於這一影響香港社會發展的深層次問題，需要特區

政府有預見力、決斷力、執行力，更需要香港全社會凝聚共識。

文章最後表示，歷任香港特首都著力希望解決房屋問題，但這些方案最後都草草收場，或大

打折扣，或至今擱淺，都稱得上命途多舛。除了歸咎反對派因政治纏鬥而在立法會擱置，也因為

一些公眾對特區政府改善民生的能力不了解和不信任，呼籲香港各界拋開政見，平心靜氣思考《

收回土地條例》。（ａｃ）

