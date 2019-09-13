《經濟通通訊社１３日專訊》繼中國豁免對部分美國產品加稅、美國押後對華貨品徵稅，兩
方均釋出善意後，國務院副總理劉鶴１２日應約會見美中貿易全國委員會董事會主席格林伯格。
劉鶴表示，美方剛剛宣布推遲１０月１日加徵關稅，中方對此表示歡迎。全世界期盼中美磋商取
得進展，雙方工作層將於下周見面，圍繞貿易平衡、市場準入、投資者保護等共同關心的問題進
行認真交流。
格林伯格表示，美國工商界不願看到加徵關稅，希望美中兩國通過磋商解決分歧，恢復正常
經貿往來，美中貿易全國委員會願為此發揮積極作用。（ｃａ）
13/09/2019 08:57
【貿易開戰】劉鶴：歡迎美方推遲加徵關稅，雙方工作層下周見面
《經濟通通訊社１３日專訊》繼中國豁免對部分美國產品加稅、美國押後對華貨品徵稅，兩
方均釋出善意後，國務院副總理劉鶴１２日應約會見美中貿易全國委員會董事會主席格林伯格。
劉鶴表示，美方剛剛宣布推遲１０月１日加徵關稅，中方對此表示歡迎。全世界期盼中美磋商取
得進展，雙方工作層將於下周見面，圍繞貿易平衡、市場準入、投資者保護等共同關心的問題進
行認真交流。
格林伯格表示，美國工商界不願看到加徵關稅，希望美中兩國通過磋商解決分歧，恢復正常
經貿往來，美中貿易全國委員會願為此發揮積極作用。（ｃａ）
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