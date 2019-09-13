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13/09/2019 09:32

【深圳先行】深圳三年內新增公辦普高學位６萬個，增幅超６０％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》深圳市委市政府日前召開全市教育大會，並發布《關於推進教
育高質量發展的意見》，提出１８個方面４０項舉措，涉及學前教育、義務教育、高中教育、高
等教育、職業教育、民辦教育、課程改革、教師隊伍建設等方面。
　　意見提出，到２０２０年，深圳公辦幼兒園在園幼兒佔比將達到５０％，增加義務教育公辦
學校學位２１萬個，新增公辦普通高中學位６萬個。此舉旨在解決深圳教育存在的短板問題，為
深圳建設中國特色社會主義先行示範區提供有力支撐。（ｃａ）

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