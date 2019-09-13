【華為動向】任正非：華為願意與美司法部展開不設限討論

《經濟通通訊社１３日專訊》華為心聲社區日前發布美國經濟學家托馬斯．弗里德曼專欄內

容，他透露在與華為創始人任正非最近一次採訪中，表示華為願意與美國司法部展開話題不設限

的討論。任正非還提出，如果美國仍不信任華為，不允許華為在美國大規模安裝設備，他可以將

整個華為５Ｇ平台許可給任何有興趣的美國公司，以完全獨立於華為開展５Ｇ的製造、安裝、運

營。

任正非表示，華為可以幫助美國建立起５Ｇ的產業來，這樣中、美、歐形成一個三角平衡體

系。但他同時強調，願意這樣做，但要美國能接受才行。美國公司可以修改５Ｇ平台，以滿足自

身的安全要求。而且他們可以改掉軟件代碼，從而保障美國的信息安全。



＊任正非：華為或向西方競爭對手售５Ｇ藍圖＊



另外據《南華早報》報道指出，任正非接受《經濟學人》專訪時表示，任正非表示只要買家

支付一次性費用，就可獲得華為現有的５Ｇ專利、許可證、代碼、技術藍圖和生產技術。此外，

買方還允許修改原始程式碼，這代表先前針對不論是華為或中國政府恐藉由５Ｇ設備操控任何電

信基礎建設的假說，都站不住腳。

任正非表示，之所以會做如此決定，主要是為了製造在５Ｇ設備領域上的對手。報道指出，

在他心中，一家中國企業將為全球大部分５Ｇ網路提供設備，這種前景令許多西方人感到擔憂，

上述舉措將有助於營造公平的競爭環境，並在專訪中強調「平衡利益分配有利於華為的生存」。

（ｃａ）

