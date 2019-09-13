《經濟通通訊社１３日專訊》據國家發展改革委、商務部相關方面消息，日前美方已決定對
擬於１０月１日實施的中國輸美商品加徵關稅措施做出調整，中方支持相關企業從即日起按照市
場化原則和世界貿易組織（ＷＴＯ）規則，自美採購一定數量大豆、豬肉等農產品，國務院關稅
稅則委員會將對上述採購予以加ＷＴＯ關稅排除。
據《新華社》引述中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希
望美方言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造有利條件。（ｃａ）
13/09/2019 17:08
【貿易開戰】中國對新的美國農產品採購實施加徵關稅排除
《經濟通通訊社１３日專訊》據國家發展改革委、商務部相關方面消息，日前美方已決定對
擬於１０月１日實施的中國輸美商品加徵關稅措施做出調整，中方支持相關企業從即日起按照市
場化原則和世界貿易組織（ＷＴＯ）規則，自美採購一定數量大豆、豬肉等農產品，國務院關稅
稅則委員會將對上述採購予以加ＷＴＯ關稅排除。
據《新華社》引述中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希
望美方言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造有利條件。（ｃａ）
|生財有道13/09/2019
【嚟緊炒D乜】康師傅見低要吸納 博國慶推內需新政策
|生財有道13/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：建行勝匯控6元以下吸
|FOCUS13/09/2019
【FOCUS】官媒點題港府刊憲 一手「空置稅」效果成疑
|生財有道13/09/2019
新地：從無囤積農地 港府應加快農地轉換程序
|專訪13/09/2019
【駐滬專訪】普華永道霍澤倫：中國AI在細分領域已領先西方
|國際動態13/09/2019
美國務卿蓬佩奧 或兼任國安顧問
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰