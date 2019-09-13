【貿易開戰】中國對新的美國農產品採購實施加徵關稅排除

《經濟通通訊社１３日專訊》據國家發展改革委、商務部相關方面消息，日前美方已決定對

擬於１０月１日實施的中國輸美商品加徵關稅措施做出調整，中方支持相關企業從即日起按照市

場化原則和世界貿易組織（ＷＴＯ）規則，自美採購一定數量大豆、豬肉等農產品，國務院關稅

稅則委員會將對上述採購予以加ＷＴＯ關稅排除。

據《新華社》引述中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希

望美方言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造有利條件。（ｃａ）

