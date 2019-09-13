《神州縱橫－凌昆》中國發展超美引恐懼

《神州縱橫》中美把原定９月進行的面對面談判推遲到１０月，反映雙方分歧巨大但又不想

讓談判破裂，故使出「拖」字訣。分歧的根源之一是美國怕被中國超越而要全力遏制，而令美方

恐懼者是中國經濟量的持續擴大及質的迅速提高。



＊中國企業表現猛進＊



按購買力單價計算中國ＧＤＰ早於２０１５年左右超過美國，現已超出逾一成。也早有美國

論者指出美國要學會適應一個ＧＤＰ為美國兩倍的中國，而近期有西方估計這情況最快或可在

２０３０年出現。無論如何，美國反華人士許多都深信中國崛起不可逆轉，故有很深的恐懼感。

這本是可以理解者，但以華為敵的應對方法最終只會自討苦吃。回到當前，中國超過美國的除

ＧＤＰ外新事例不斷浮現，最近公布的「財富」雜誌世界５００強企業，中國有１２９家而首次

超過美國（１２１家）。其中１０家來自台灣、７家來自香港（主要是在港中資企業）。中企數

目增長神速，２０００年只有１０家到去年便已摘冠。去年全球５００家中有２５家新上榜或重

新上榜者，中企便佔了１３家，當中包括新進企業格力及小米，成立才九年的小米還成了最年輕

的５００強。５００強中的中企數目及比重急升，主要是反映了中國經濟規模巨大且增長迅速。

此外新興產業及新進企業成長勢頭良好，小米及格力入圍乃明顯例子，華為也上升了１１位至排

名６１。今後中企在５００強中除數目續升外，質素也須提高，如目前平均利潤屬偏低的一群，

但預料將漸有進步。



＊經濟質素不斷提高＊



除企業進步外，反映經濟整體質素提升的另一指標是三新經濟（包括新產業、新業態及新商

業模式）的比重持續上升，去年增長逾一成，佔總體經濟比重提高０﹒３個百分點到１６﹒１％

，成了經濟中的主動力源及增長板。新經濟的旺盛又反映了新科技如ＡＩ、智能化、無人化、

「互聯網＋」等帶動發展的良好勢頭，５Ｇ的應用又將帶來新一浪發展熱潮，令新經濟的比重加

快上升。另一重要指標是科技進步，科技投入逐年增高，Ｒ２０開支佔ＧＤＰ比例在２０１４年

突破２％，到去年已達２﹒１８％，總支出僅次美國。以整合全時工作量計中國科研人員用工去

年達４１９萬人年，在２０１３年超越美國後已連續六年居全球首位。用人投入勢將長居首位且

遠遠領先，資金投入也將很快超過美國。科研產出方面，國際論文索引顯示中國的工程論文居世

界首位、科學及會議論文居次位，論文引用量亦居次位。專利去年申請量逾４３０萬件居世界首

位，授權量近２４５萬件居次位。投入產出並進的格局正持續發展，顯示中國科技部門實力日強

。《資深評論員 凌昆》

